Send til din ven. X Artiklen: Sclerosehospital var klar til at hjælpe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sclerosehospital var klar til at hjælpe

Faxe - 15. april 2020 kl. 16:39 Af Nadia Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sclerosehospitalet i Haslev stod ellers klar til at modtage patienter smittet med Covid-19 fra den 20.marts. Men tirsdag aflyste Region Sjælland på et møde afholdt med hospitalets ledelse sengepladserne. Der er simpelthen færre coronapatienter end beregnet.

- Formelt havde vi gjort os klar til at modtage coronapatienter fra mandag den 20. marts, men udviklingen i antallet af coronapatienter er så positivt og stabilt lavt, at regionen slet ikke har brug for at aktivere os lige nu, forklarer Brita Løvendahl, der er direktør på Sclerosehospitalet i Haslev, som også har en afdeling beliggende i Ry i Midtjylland.

Hun vil dog ikke spå om, hvorvidt sengepladserne bliver aktuelle på et senere tidspunkt.

- Lige nu er udviklingen positiv, men der kommer en skoleåbning onsdag, som vi først kan se effekterne af tre uger senere.

Kan gøres klar igen Hun fortæller, at hospitalet havde forberedt sig på at have 20 pladser til patienter smittet med Covid-19. Hospitalet vil dog i løbet af en uge kunne gøres klar igen til at modtage coronasmittede, hvis dette på et senere tidspunkt bliver aktuelt.

- Det tager en uges tid at gøre hospitalet klar, det handler mest om IT-systemerne. Vi er koblet på Region Midtjyllands IT-systemer, og det tager fire arbejdsdage at få os koblet på Sundhedsplatformen i Region Sjælland, siger hun.

Oprindeligt var det meningen, at hospitalet skulle have coronapatienter indlagt, der var ovre den kritiske fase af deres sygdomsforløb, når et genoptræningsforløb var ved at være aktuelt.

Hun fortæller, at hospitalet er specialiseret i at behandle patienter med lungefunktionsproblemer.

- Det at få lungerne til at fungere optimalt, er noget vi kan, lungefysioterapi er vores speciale, forklarer direktøren. Hun fortæller, at coronapatienter efter længere forløb også skal have gang i mave- og fordøjelsessystemet igen, hvilket er et af hospitalet også har fagekspertise i.

Mange på venteliste Hospitalet der normalt har patienter, der lider af sclerose i rehabiliterende behandling, er lukket helt ned på nuværende tidspunkt.

- Der er 1800 sclerosepatienter der er på venteliste til hospitalets ydelser, som nu er ved at blive gennemgået, forklarer hun og uddyber:

- Vi er ved at tage kontakt til de 1800 patienter, så vi gennem telefon- og skærmsamtaler, kan vurdere hvilke patienter der er i fare for uopretteligt tab af funktionsevne. Vi har aldrig løftet opgaven på denne måde før, forklarer hun.

Dog er det ikke muligt for hospitalet at hjælpe med fysisk fremmøde, men de patienter der har det sværest, og er i fare for at lide »uopretteligt tab af funktionsevne«, vil hospitalet hjælpe bedst muligt via elektroniske hjælpemidler.

Forsigtig optimisme

Oprindeligt var Sclerosehospitalet lukket indtil uge 31 i august, men Brita Løvendahl håber, at sundhedsvæsenet kommer til at åbne op for ikke-kritiske funktioner tidligere.

- Forhandlingerne er i gang for en genåbning af sundhedsvæsnet, og for en genåbning af ikke-kritiske funktioner.

Hun påpeger dog, at der skal tages ekstra vare på sclerosepatienterne ved en eventuel genåbning.

- Det er en sårbar og udsat gruppe, så når vi får lov til at genåbne, så må vi se, hvad og hvordan vi forsvarligt kan genåbne, siger hun.