Hospitalsdirektør Brita Løvendahl afventer nu, om Sclerosehospitalet skal sende alle patienter hjem for at gøre plads til indlagte fra regionshosptalerne.

Sclerosehospital gør klar til at blive nødhospital

Sclerosehospitalet I Haslev holder lige nu øje med både smittetallet, og om telefonen ringer. Der er indøvet nye rutiner, og hvis der bliver brug for at være nødhospital, sendes alle sclerosepatienter hjem for at gøre plads til sygehuspatienter fra andre steder i Region Sjælland. Det fortæller direktør Brita Løvendahl.

