Se billedserie Lene Bavngaard Nielsen er gusmester, og hun kan komponere en saunagus, der får pulsen helt ned. Foto: Morten Chas Overgaard

Saunagus og børnefødselsdag: Faxe Svømmehal i charmeoffensiv

Faxe - 08. august 2021 kl. 09:16 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

En varmebølge breder sig i saunaen og en frisk og »lakridset« duft rammer bihulerne, der med det samme udvider sig og lukker endnu mere af den varm, aromatiske luft ind.

- Det her er sådan en teaser, som jeg plejer at starte med. Det er stjerneanis og peber, så det er noget, folk kan genkende, og det er godt at komme i gang med, fortæller Lene Bavngaard Nielsen, mens hun svinger håndklædet over hovedet og distribuerer duften af de æteriske olier ligeligt rundt i saunaen.

Hun er ny »gusmester« i Faxe Svømmehal, og hun vil fra den 19. september byde gæsterne på saunagus hver anden søndag.

Og selvom gusmester måske kan lyde som lidt af en selvopfundet titel, så er det faktisk en hel videnskab, og det er vigtigt, at man gør det rigtigt.

- Man kan godt få for meget af de her olier, og når der står fem dråber i vejledningen, så er det vitterligt fem dråber - ellers kan man risikere, at folk får det dårligt eller får hovedpine, fortæller Lene Bavngaard Nielsen, der dog har fundet nøglen til den helt rigtige gus.

- Det er lidt som et stykke musik, hvor det handler om at lave den helt rigtige komposition. Jeg har altid en topnote, der typisk er noget friskt og let, som for eksempel noget citrusfrugt. Derefter har man mellemnoten, der er noget genkendeligt, som Anis eller basilikum. Bundnoten er typisk en kraftig note som sandeltræ eller cedertræ, men vi har også købt ægte jasmin, lyder det fra gusmesteren, der også selv får valuta for pengene.

Der er nemlig nogle fordele ved at stå for saunagusen, for det er ikke kun gæsterne, der får del af oplevelsen.

- Jeg kan ikke gå direkte fra at være livredder til at lave saunagus. Jeg bliver nødt til at komme ned i tempo for at kunne give folk den oplevelse, som jeg selv får ud af det, og når jeg tager hjem fra en dag med saunagus, så har jeg sådan en lykkefølelse i kroppen, og jeg er fuldstændig afslappet resten af dagen, siger Lene Bavngaard Nielsen.

Flere gæster

Hun er nyligt tiltrådt i stillingen som gusmester, og det er halinspektør, Anne Byberg Christiansen, der har lokket hende til. Anne Byberg Christiansen har også kun selv været i jobbet i et års tid, og nu hvor corona ikke længere gør en hverdag med gæster umulig, er det hendes mål at få mange flere til at gå i svømmehallen.

Derfor åbner hun nu muligheden for at opleve saunagus med bodyscrub, og så har hun sammen med Lene Bavngaard Nielsen også fundet nogle massører, der kan stå for massage sidste onsdag i hver måned.

- Der er mange, der bruger svømmehallen som en måde at træne på, og man kan sagtens svømme selvom man måske har nogle skavanker, så vi tænkte, at massage og fodbehandling var et godt tilbud, når man alligevel er hernede. Derudover har vi også hotstone-massage og fysiologisk massage, så man kan også komme herned, hvis man bare vil forkæle sig selv lidt, fortæller Anne Byberg Christiansen.

Nem fødselsdag

Svømmehallen er også et godt sted for børnefamilier, og fremover er der endnu bedre muligheder for at vække den indre vandhund hos de yngste medborgere.

Faxe Svømmehal tilbyder nemlig, at man kan holde børnefødselsdage i svømmehallen, og man kan frit vælge, om man vil tage maden med selv, eller om man vil købe pølsehorm eller pizzasnegle i kantinen.

- Man slipper jo for at stå med hele oprydningen, og så er svømmehallen også bare et godt sted til en fødselsdag. Alt det der klikedannelse og konflikter forsvinder, fordi børnene har en fællesaktivitet, hvor det handler om at lege og bruge kroppen, så der er næsten aldrig nogen konflikter, fortæller de to fødselsdagsarrangører.

Hvis man vil holde fødselsdag i Faxe Svømmehal, kan man kontakte hallen på svhal@faxehallerne, på telefonen eller ved at møde op i svømmehallen, og har man specielle ønsker, så kan Anne Byberg Christiansen nok finde en måde at komme dem i møde på.