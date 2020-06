Sankthansbålet tændes kun ganske få steder

Det bliver rent ud sagt meget vanskeligt at håndhæve regeringens gældende forsamlingsforbud sankthansaften.

Faxe Boldklub, hvor bestyrelsen har besluttet, at der ikke holdes sankthans i år.

Det samme gælder Villa Gallina, hvor man håber at se alle igen i 2021.

KFUM Spejderne Karl af Rise i Karise holder desværre heller ikke sankthansbål i år, og hos Bråby IF har »Frk. Mette været inde og bestemme igen«, og det betyder desværre, at idrætsforeningen er nødt til at aflyse deres ellers hyggelige aften på Bråby Stadion.