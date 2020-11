Haslev Boghandel har 200 eksemplarer af den nye højskolesangbog til salg, og der er sangfest i Kirkehuset i Haslev mandag. Foto: Annette Elmkvist Vestergaard

Sangfest for den nye højskolesangbog

Faxe - 09. november 2020 kl. 08:26 Af AF Morten Overgaard Kontakt redaktionen

Da den sidste udgave af højskolesangbogen udkom i efteråret 2006, blev bogen udsolgt på mindre end to uger. Inden jul havde sangbogen solgt mere end de tre første udgaver af højskolesangbogen nogensinde nåede at sælge og sangbogen var faktisk den mest solgte bog i 2006.

Når den nye udgave af højskolesangbogen udkommer midt i november i år, kan man godt forestille sig, at interessen vil være endnu større. For 2020 har virkeligt været fællessangens år - med afstand.

Højskolesangbogen 2020 fejres med en sangfest i Haslev Kirke mandag den 16. november klokken 19:00. Først mødes man i Kirkehuset, hvor der forhåbentligt er mulighed for at servere et lille glas bobler. Her har Faxe Kommunes Biblioteker lavet en plancheudstilling om Højskolesangbogen gennem tiderne. Udstillingen kan ses et par uger i kirken og derefter på Haslev Bibliotek.

Haslev Boghandel har indkøbt ikke mindre end 200 eksemplarer af sangbogen, som man kan købe denne aften for 300 kr. lige ud. Så der er mulighed for at klare nogle julegaveindkøb allerede denne aften.

Og efter denne markering af nyudgivelsen går man over i kirken, hvor der er mere plads til fællessang - med afstand - end i Kirkehuset. Folkene bag arrangementet, Haslev Kirke, Haslev Boghandel og Faxe Kommunes Biblioteker har fået lov til at foreslå en håndfuld sange, og derefter får alle lov til at foreslå.

Der er gratis adgang til denne sangfest.