Sandhed, kærlighed og venskab

09. juli 2021

Kæden med de tre led over indgangen til den røde murstensbygning på Gamle By 4 viser de tre grundlæggende værdier, som de 50 brødre, der hver tirsdag aften mødes til logeaften i den smukke logesal på overetagen forsøger at leve efter: Sandhed. Kærlighed. Venskab.

Overmester Egon Thomsen og stor-repræsentant Henrik Friderichsen fra Broderloge nr. 65 Morgenstjernen byder indenfor.

Den guidede »tur« rundt i huset starter i stueetagen og i nutiden.

- Corona har vi selvfølgelig også godt kunnet mærke. Vi udlejer jo lokaler til blandt andet konfirmationer og bryllupper og begravelseskaffe, men det har vi ikke kunnet i særlig stort omfang under nedlukningen. Nu er der heldigvis ved at komme gang i ordrebogen igen, fortæller Egon Thomsen.

Der er plads til omkring 100 gæster, og salen kan desuden lukkes af for mere intime selskaber. Køkkenet er tunet til at servicere en stort antal gæster.

I festlokalet, på bagvæggen ind mod køkkenet, hænger et gammelt foto af en bygning.

- Ja, det er faktisk bygningen her, men der er sket lidt, også med byen, siden. Gadekæret var for eksempel ret meget større dengang, fordi det var her, man hentede vand til sine kvæg, forklarer Egon Thomsen.

Han har været medlem af broderlogen i lige over 20 år og Henrik Friderichsen har været medlem i 32 år, så de kender både logens historie og huset særlig godt.

- Mange tror stadig vi er en lukket klub med hemmelige møder og sådan noget, men det er vi altså ikke. Vi vil meget gerne fortælle om logen, men vi forbeholder os ret til at holde nogle ting, blandt andet det, der foregår under vores møder i logesalen, for os selv. Det er jo heller ikke alt, der foregår derhjemme, man fortæller alle andre om, siger Henrik Friderichsen.

Odd Fellow i Haslev De første spirer til Odd Fellow-logen i Haslev blev lagt i 1919 af 11 kommende Odd Fellow-brødre fra Haslev

Storlogen gav 12. januar 1921 sin tilladelse til at oprette en Odd Fellow-loge under loge nr. 22 Niels Juel Køge

1. november 1938 blev ejendommen Gamle By 4, kaldet Enkeboligen, købt af grevskabet Bregentved for den nette som af 16.000 kroner

6. juni 1939 fandt det mest betydningsfulde møde i logens historie sted, nemlig mødet hvor brødrene enstemmigt vedtog at de ville danne en loge .

25. august samme år modtog logen fribrevet fra Storlogen, som gør logen officiel. Logen fik her sit navn: Broderloge nr. 65 Morgenstjernen I.O.O.F. (Independent Order of Odd Fellows red.)

Logen råder i dag over to fonde og driver også udlejningsvirksomhed

Man kan læse mere om Broderloge nr. 65 Morgenstjernen på hjemmesiden: www.loge-65.dk

Ikke religiøs Rundturen går gennem »kaffestuerne« og op til førstesalen, hvor først forstuen og så selve logesalen ligger.

- Det er herude man kan mødes, og lige »snakke af« inden mødet, fortæller Egon Thomsen.

I stuen hænger billeder af flere af logens brødre. Der hænger gaver fra andre loger og donationer. I taget er to glaskupler, som der kan tændes lys i om aftenen - et særligt syn, hvis man kører ude på vejen, men også indenfor i logens bygning. Et ledelys?

»Morgenstjernen« er ifølge bibelfortællinger den sidste stjerne, der viser sig i horisonten mod øst før solen kommer til syne, og den varsler begyndelsen på en ny dag.

Tilknytningen til den kristne lære er da også fremtrædende i selve kernen af broderordenens værdisæt: Nemlig næstekærligheden; at man tjener sig selv bedst, ved at tjene andre. Men religiøse er Odd Fellow-ordenens medlemmer ikke nødvendigvis.

- Det humanitære arbejde fylder meget hos os, men det gør selvudvikling også. Vi lærer at blive stærkere mennesker, og det hjælper vi både hinanden, os selv og andre med. Det har ikke noget med religion at gøre - alle uanset religion kan blive optaget i logen - men vi fastholder, at man skal tro på et højere, livsskabende væsen og på de tre værdier: Sandhed, næstekærlighed og venskab, for at være medlem, siger Henrik Friderichsen.

Et altseende øje I logens »inderste«, logesalen, står pulte og stole klar til næste møde.

Sidste møde var i december lige inden landet lukkede ned, så der er stadig behørig afstand mellem stolene.

Langs væggene står stave, som logens brødre bruger under møderne. De nærmere funktioner forbliver kendte for kun brødrene.

Mens vi taler, buldrer tordenvejret udenfor, og da Egon Thomsen er ved at forklare betydningen af billedet af et øje - nemlig det altseende øje - så blinker lyset lige en gang...

Ingen af de to herrer tillægger hændelsen yderligere betydning, men smiler blot.

- Alle kan i princippet blive optaget i vores broderorden. Vi ville enormt gerne have flere yngre medlemmer med, men vi ved godt, at mange skal passe deres familier også. Man er altid velkommen til at kontakte os, hvis man vil vide mere om os og vores arbejde, siger Egon Thomsen.