Sandfodring, havn og hvide dronninger

- Det er godt, at vi nu har to steder til at klappe sandet ned langs kysten. Oprensningen af havnen og indsejlingen fortages typisk efter stærk østenvind. Rent økonomisk er der ikke den store gevinst ved, at vi kan udlægge sandet ved siden af lystbådehavnen som ny strand, men hvad der er godt for området er også godt for Faxe Kalk og omvendt. Vi vil undersøge, om det kan lade sig gøre at pumpe sandet direkte til stranden, men ellers sejles det derover, siger Klaus Rønholt, der er direktør i Faxe Kalk A/S.