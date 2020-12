Samtlige julegudstjenester aflyses i Haslev og Freerslev

Også her på sn.dk vil vi gøre denne korte online-gudstjeneste tilgængelig for vores læsere.

Haslev Kirke havde planen om at livestreame julegudstjenesten på deres Facebookside, samt hjemmeside, men skrev onsdag aften på deres hjemmeside at alle planlagte gudstjenester frem til den 3. januar aflyses og følger de retningslinjer fra Sundhedsministeriet. Aflysning gælder også Freerslev Kirke.

Åben kirke Haslev

På de tidspunkter, hvor der ville have været gudstjeneste i Haslev Kirke, vil kirkerummet være åbent med mulighed for lystænding. En præst vil være til stede for samtale.

Det drejer sig om:

D. 24. december kl. 13-16 samt kl. 23.00-23.30

D. 25. december kl. 10.30-11.30

D. 26. december kl. 10.30-11.30

D. 27. december kl. 10.30-11.30

Kirken er i øvrigt tilgængelig inden for sædvanlig åbningstid, kl. 9.00-12.30.

Man er altid velkommen til at kontakte kirkens præster for samtale.