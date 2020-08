Det tog lidt længere tid at komme på arbejde mandag morgen efter et trafikuheld på Sydmotorvejen. Arkivfoto

Sammenstød gav større kø

Den ene bil kørte op i den anden og det resulterede i, at vejbanen blev spærret og der opstod en større kø mellem Tapperøje og Bregentved. Det oplyser vagtchefen ved Sydsjælland og Lolland Falsters Politi.

Sammenstødet skete på Sydmotorvejen ved afkørsel 36 Bregentved.

De to sammenkørte bilister fik mindre knubs ved sammenstødet. Det er dog kørt til sygehus for at blive tjekket.

Uheldet skete kort før klokken 6.