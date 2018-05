Se billedserie Per Thomsen talte om solidaritet i sin egenskab af formand for 3F Midt- og Sydsjælland. Foto: Cecilie Hänsch

Sammen er vi stærkest

Faxe - 01. maj 2018 kl. 15:31 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe: - Jeg kunne nogle gange tænke mig, at det er 1. maj hver dag. Ikke på grund af fadøl eller fællessang, men fordi jeg ønsker mig et tydeligere fællesskab i hverdagen.

Per Thomsen er - foruden at være medlem af Faxe Byråd for Socialdemokraterne - formand for 3F Midt- og Østsjælland. Og det var med den kasket, han tirsdag morgen talte til den traditionsrige 1. maj-morgenmad på Faxe Vandrerhjem.

I sangen »Kæden«, der er skrevet af Halfdan Rasmussen med musik af Benny Andersen, lyder det blandt andet:

»Det eneste, vi har i dag at sætte op mod magt og vold er styrken som udspringer af de svages stærke sammenhold«.

- Vi er stærkere sammen; når vi står skulder ved skulder. Vores fællesskab er det bedste værktøj til at sikre fremtidens velfærdssamfund; det bedste værn mod højere pensionsalder og skatelettelser i toppen; mod at vi får et forsikringssamfund, hvor vi skal have penge op ad lommen hver gang vi skal til lægen eller i skole, siger Ole Thomsen.

- Læg lige mærke til, hvordan Mette Frederiksen har klaret overenskomst-forhandlingerne: Vores kommende statsminister har styr på, at man skal sige noget på det rigtige tidspunkt og man skal holde køft på det rigtige tidspunkt, siger Knud Erik Hansen.

- Og så plejer jeg jo at give en status på den lokale, politiske situation. Det har jeg ikke lyst til i år, så jeg vil nøjes med at sige dette:

- Jeg græmmes over at vi har fået en formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget, der ikke ønsker integration. Og jeg græmmes over den fis i en hornlygte, som er det administrationsgrundlag omkring spildevand i det åbne land. Og så vil jeg bare ønske jer alle en god 1. maj.

Jens Hvidemose, der netop er gået af som formand for Socialdemokraterne i Faxe, men som stadig er formand for fællesledelsen, kunne ikke dy sig:

- Det er jo ærgerligt, at vi ikke har dig som borgmester, men har fået Ole Lukøje i stedet.

