Lizzie Nielsen og hendes mand Lars Nielsen var også med til Scleroseindsamlingen 2019.

Send til din ven. X Artiklen: Så skal der samles ind til kampen mod sclerose Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så skal der samles ind til kampen mod sclerose

Faxe - 10. august 2020 kl. 19:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis det ringer på døren den 13. september, så må man gerne som minimum finde smilet frem, for der er en god chance for, at det er frivillige indsamlere, der banker på.

Sagen er kampen mod sclerose, og det er en sygdom, som mere end 16.500 danskere lever med til daglig.

Hvert år får omkring 650 nye stillet diagnosen, og Scleroseforeningen støtter den danske scleroseforskning i kampen for en verden uden sclerose.

Sclerose er en kronisk sygdom, og langt de fleste, der får diagnosen, er mellem 20 og 40 år. Sygdommen angriber centralnervesystemet, og for nogle er sygdommen pludselig og aggressiv, hvor den for andre udvikler sig langsomt og gradvist over mange år. Sclerose kan ikke helbredes, men forskningen gør hver dag fremskridt, og derfor må den ikke gå i stå. Hver krone, der bliver samlet ind ved Scleroseindsamlingen kan derfor være med til at gøre en kæmpe forskel for tusindvis af mennesker.

Scleroseforeningen har flere hundrede frivillige indsamlingsledere i hele landet, der gør en ekstra indsats i deres lokalområde i forbindelse med Scleroseindsamlingen, og indsamlingslederne står blandt andet for at optælle de indsamlede beløb fra hver indsamler på indsamlingsdagen.

I Haslev er Lizzie Nielsen indsamlingsleder, og igen i år har Lizzie fået lov til at benytte Haslev Biograf som indsamlingssted. Ved scleroseindsamlingen i 2019 fik Lizzie og de mange seje indsamlere i Haslev indsamlet ca. 40.000 kroner.

- Jeg har selv haft sclerose siden 2009, og derfor betyder forskningen i sclerose også meget for mig. Jeg har tidligere været hårdt ramt af sygdommen, men jeg føler mig heldig, for den medicin, jeg får, har i den grad hjulpet mig og gør, at jeg har det bedre og har lidt mere overskud end mange andre med sclerose. Så hvis jeg kan bidrage med noget ekstra i forbindelse med scleroseindsamlingen, så kan flere scleroseramte forhåbentlig også få det bedre, siger hun.

Hvis man har lyst til at være en del af Scleroseindsamlingen og hjælpe Lizzie eller en af de andre indsamlingsledere i Faxe/Stevns-området, så kan man melde sig som indsamler og vælg sin indsamlingsrute på hjemmesiden www.sammenmodsclerose.dk.

- Du behøver hverken at gå langt eller hurtigt. Hver en krone tæller i kampen mod sclerose, siger Lizzie Nielsen.