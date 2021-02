Se billedserie Ellevej 16 i Faxe koster 1.995.000 kroner for 227 kvadratmeter. Foto: RealMæglerne Faxe

Send til din ven. X Artiklen: Så meget hus får du for to millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så meget hus får du for to millioner

Faxe - 06. februar 2021 kl. 06:43 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Der er lige nu ganske få huse til salg for to runde millioner kroner. Avisen har talt med en ejendomsmægler om et af dem.

Når familieforøgelsen sprænger rammerne i lejligheden eller rækkehuset, så spiller økonomien ofte en afgørende rolle for bosætningen, og der kan være voldsomt mange penge at hente ved at pendle lidt længere til jobbet.

Det ved ejendomsmægler Mathias Pedersen fra RealMæglerne, der har kontorer i Faxe, Haslev og Næstved.

- Du får flere kvadratmeter for pengene i Næstved, end du gør i Haslev og Dalby. Og endnu flere i Faxe. Hvis du arbejde i Køge, og gerne vil bo der, så kan der være halvanden til to millioner kroner at spare ved at købe et tilsvarende hus i Faxe og så pendle lidt længere. Det vil være attraktivt for mange, at økonomien giver luft til, at den ene kan arbejde på deltid, når børnene er små. Og skulle du miste dit job, så er familien også langt bedre stillet, siger Mathias Pedersen.

Et-plan sælger Han fortæller, at det der omsættes hurtigst i hans forretninger er sommerhuse, som der lige nu er helt udsolgt af.

Og etplanshuset på 140 til 160 kvadratmeter, der koster fra halvanden til to millioner kroner, er den mest attraktive helårsbolig.

- Når du kommer op over 180 kvadratmeter, og huset har flere etager, så er det afgørende for salget, at køberne har behov for mange værelser. Og det er der naturligvis mange familier, som har, siger Mathias Pedersen.

Meget for pengene I postnumrene 4640 Faxe, 4653 Karise, 4683 Rønnede og 4690 Haslev er der lige nu 12 villaer til salg til to millioner kroner.

En imellem Tybjerg og Aversi i Næstved Kommune, fem i Haslev, en i Bråby Stationsby, en i Dalby, en i Kongsted-Borup, en i Rønnede og to i Faxe.

Boligarealerne i husene i Haslev, Dalby, Kongsted-Borup og Rønnede er mellem 120 og 181 kvadratmeter, mens der i det lille røde hus fra 1958 på Tornelundsvej 6 ude på landet ved Tybjerg, kun er 107 kvadratmeter til rådighed.

227 kvadratmeter Inde i Faxe by på Præstøvej 8 kan man derimod erhverve sig 215 kvadratmeter i et klassisk, smukt byhus fra 1910.

Og på Ellevej 16 i Faxe koster hele 227 kvadratmeter og seks værelser 1.995.000 kroner. Liggetiden er 86 dage, og huset er på vej til at blive solgt.

- Jeg har interesserede købere, som lige nu taler med deres bank. Det er et attraktivt hus i energiklasse C fra 1965. Der vil kunne spares 2.800 kroner årligt ved en mindre energirenovering, så det kan næsten ikke være bedre i forhold til husets alder, siger Mathias Pedersen.

Alt for få huse til salg Ifølge Boliga kunne man i Faxe by købe 196 kvadratmeter bolig i 2019 og 194 kvadratmeter i 2020, så begge de huse, der nu er til salg, byder altså på den del flere kvadratmeter for to millioner kroner.

- Det er meget vanskeligt at spå om fremtiden. Forudsigelserne var jo, at boligpriserne skulle falde fem til 10 procent i 2020. Det skete ikke, og som altid så afhænger alt af den konkrete beliggenhed. Vi har lige fået et hus til salg for 2,7 millioner kroner på Strandvejen i Faxe Ladeplads, og vi har solgt et næsten nyt hus på 170 kvadratmeter til 2,2 millioner kroner i Månevænget i Faxe. Begge steder mener jeg, at køberne får rigtig meget for pengene. Lige nu er der langt færre huse til salg, end dem vi kan sælge, og det trækker i hvert fald ikke priserne ned. Det er absolut grundlag for udstykning af flere boliggrunde i Faxe, mener Mathias Pedersen.

relaterede artikler

Det kan du købe for to millioner: Funkisvilla med Åsen i baghaven 06. februar 2021 kl. 07:32