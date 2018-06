Nogle af de her sange er jo fra dengang jeg var midt i 20?erne, så bær lige over med mig, opfordrede Alberte Winding. Foto: Cecilie Hänsch

Så kom de lyse nætter

Alberte Winding causerede en del over det faktum, at der er løbet meget vand i åen siden hun skrev øre-hængere som »Chevy 56«.

- For at gøre den lidt vedkommende, så har jeg skrevet Haslev ind i et vers. Oprindeligt er den jo skrevet, da jeg var ganske ung, og det er længe at skulle slæbe rundt på en sang, der dybest set handler om at være fanget i en bil sammen med en mand, der ikke vil have, dig, fortalte Alberte Winding.