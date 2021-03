Så blev det alligevel fastelavn i år

De larmer, griner og piller ved hinandens udklædninger. Nogle gør et forsøg på at få kontakt ved at skubbe lidt kærligt til spejdermakkeren foran. Eller tjatte til veninden bagved i køen. Det er svært at stå i kø, når man ikke har været sammen med sine venner så længe. Nu er der fastelavn. En måned forsinket. Selvom de fleste vist er mere interesserede i at snakke og være sammen end at få gøre kål på tønden.