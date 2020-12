Så blev alle hundene fotograferet i dyreklinikken

I foråret åbnede Rønnede Dyreklinik, og indehaverne Maihaela Rossil og Lotte Ladefoged Poulsen ville så gerne have inviteret til åbningsreception, men det spændte Corona ben for.

Det tilbud tog rigtig mange imod, så der blev fotograferet på livet løs fra midt på formiddagen til ud på eftermiddagen. Og samtidig med at man fik sendt billederne på mail, var der en lille goodiebag og et honninghjerte til alle.

Fotografen, Michelle Magnusson, var hyret af Royal Canin, og det var et godt valg, for hun er både professionel fotograf og dyrlægestuderende. En god kombination i denne sammenhæng.

Til at begynde med var Maisie mere optaget af at undersøge lokalet og hilse på dem der var i nærheden, men der gik nu ikke lang tid før det lykkedes Michelle at få taget nogle gode billeder af hende - og straks stod næste hund klar til at blive fotograferet.