SF Faxes bestyrelse består af Mona Pedersen (kasserer), Stig Herold Nielsen (formand), Bente Ovesen (sekretær), Mogens Stilhoff og Michelle Frese.

SF Faxe kæmper for børnene

SF i Faxe Kommune er børnenes parti. Det blev slået fast på generalforsamlingen lørdag.

- I byrådet er vi ikke er en del af flertallet, men vores medlem Henrik Friis kæmper en ihærdig kamp for at imødegå nedskæringer og besparelser på alt, hvad der hedder velfærd. Faxe Kommune skal have gennemført minimumsnormeringer. Vi har også fremsat et forslag om, at de tre nedslidte daginstitutioner i Haslev erstattes af en ny stor institution. Det forslag er ved at vinde forståelse hos de fleste andre partier i byrådet, siger SF Faxes formand, Stig Herold Nielsen.

- Vi er lidt skeptiske ved at investere i 16 socialrådgivere til den forebyggende indsats, hvis der ikke følger penge med til varme hænder. Henrik kæmper også imod forslag om skattelettelser. At kommunen pludselig råder over en god økonomi, skal da udnyttes til at sætte gang i de mange områder, hvor vi halter bagefter. Der er rigeligt med ønsker om ny svømmehal, manglende cykelstier, renovering af asfaltvejene og klima- og miljøtiltag, tilføjer formanden.

Tre gode valg for SF

Den lokale SF-forening glæder sig over, at 2019 blev ikke mindre end »et fantastisk år for SF« med en fremgang fra et til to EU-parlamentsmedlemmer, en fordobling af SF i Folketinget fra syv til 14 mandater og et spring fra et til tre mandater i Region Sjælland.

- Efter sommerferien fortsatte vi med, at være tilstede alle tænkelige steder og vi deltog i Foreningernes dag, Stafet for Livet og på kulturnatten. Vi stod også for det første borgermøde på Østsjælland om nye skinner til den kriseramte Østbane. Anne Valentina deltog som folketingsmedlem, og vi fik stor ros for initiativet fra lokalpolitikere, brugere af Østbanen og erhvervslivet, siger Stig Herold Nielsen.

På generalforsamlingen hos SF Faxe, der skulle have været i maj, men blev holdt i lørdags som følge af coronaen, blev Mona Pedersen (kasserer) og Michelle Frese valgt ind i bestyrelsen, der også består af Stig Herold Nielsen (formand), Bente Ovesen (sekretær) og Mogens Stilhoff.