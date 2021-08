- Vi skal tage ansvar for, at der bliver gjort noget, når medarbejderne har brug for viden og kundskaber, siger Camilla Meyer (S). Foto: Nikolaj Rasch Skou

S går også ind for frit plejevalg

Faxe - 16. august 2021 kl. 18:23 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Sn.dk har tidligere i dag omtalt kritikken af Hjemmeplejen Faxe Vest, som er Faxe Kommunes eget tilbud for borgerne.

Man kan imidlertid også vælge et privat tilbud, og Camilla Meyer (S), der er medlem af senior- og sundhedsudvalget, har ikke noget ideologisk problem med at lade private firmaer løse opgaven:

- Teoretisk set er det en god løsning. Socialdemokratiet er ikke imod frit valg af forskellige leverandører. Men det er et svært marked. Du, jeg og borgerne vil gerne have en høj kvalitet og leveringssikkerhed, og det er mit indtryk, at de private har samme udfordringer med at skaffe nok kvalificeret personale, siger hun.

- Borgernes har et lovkrav på at få et frit valg. Faxe Kommune har indført godkendelsesmodellen, som betyder, at kommunen opstiller kravene, og så kan private aktører blive godkendt til den pris, som kommunens egen enhed løser opgaven for, forklarer Camilla Meyer.

I Faxe Kommune er der en aftale med Lev-Vel i Haslev, som både leverer praktisk hjælp og personlig pleje.

Hvorimod Lotte's Rengøring fra Pebringe nord for Karise og Egebjerg Rengøring fra Holme-Olstrup alene varetager rengøringen.

Kvalitet koster penge Camilla Meyer erkender, at kvalitet koster penge.

- Og det kan godt være, at der er nogle økonomiske ubalancer, som vi skal have rettet op på, men da det samtidig er supervigtigt med en dygtig, faglige ledelse, så vurderer jeg, at det er en kombination af manglede ledelse og personalemangel, der har givet den meget kritiske tilsynsrapport. Når man har et problem med arbejdsmiljø og trivsel, så forværres situationen, siger hun og fortæller, at der nu ligger en handleplan klar på næste udvalgsmøde, som blandt andet skal sikre »den gode tone« og et højere serviceniveau.

- Vi skal tage ansvar for, at der bliver gjort noget, når medarbejderne har brug for viden og kundskaber. Det kan være kursus eller e-learning og sidemandsoplæring. Hvis vi skal løfte kvaliteten, så kan det godt gå hen og bliver dyrere. Målet er, at Faxe Kommune skal være en god arbejdsplads, siger Camilla Meyer.