Rygende travlt på Feddet

- Telefonerne har kimet os ned siden første juni, og gæsterne har været her siden midten af juni, hvor vejret har været godt. Vi har virkelig travlt i øjeblikket, men det jo dejligt, så kan vi indhente noget af det tabte, fortæller Kasper Kristensen, da avisen ringer til ham for at høre hvordan højsæsonen på campingpladsen er kommet fra start efter et sløjt forår.