Se billedserie Rune Renato Hansen frygter, at de chilenske adoptivbørn mister familiemedlemmer til covid-19, inden Ankestyrelsens undersøgelse er færdig.Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Rune er adopteret fra Chile: - Det er ikke for sjov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rune er adopteret fra Chile: - Det er ikke for sjov

Det vækker glæde hos de chilenske adoptivbørn, at Ankestyrelsen nu undersøger sagen, men tidshorisonten er bekymrende.

Faxe - 14. september 2020 kl. 19:27 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rune Renato Hansen fra Tølløse modtog i begyndelsen af januar et opkald fra sin veninde Christina Birkemose - et opkald, der skulle vende op og ned på hans liv. Christina Birkemose, der er borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Faxe Kommune, havde set et program på BBC om chilenske børn, der var blevet stjålet fra deres forældre og bortadopteret til USA og Europa under diktator Augusto Pinochets styre, og så kom hun til at tænke på sin ven fra Tølløse, der jo var adopteret fra Chile.

Læs også: Minister ser på sag om stjålne børn

Derfra startede et forløb, hvor Rune Renato Hansen og Christina Birkemose satte sig for at undersøge hans sag, og i februar måned kunne DAGBLADET fortælle historien om, at Rune Renato Hansen formentlig blev stjålet fra sine biologiske forældre som barn.

Dengang blev tæppet flået væk under den chilenskfødte dansker, og han har efterfølgende forsøgt at forlige sig med sine følelser.

- Dengang var jeg i chok og følelsesmæssig kunne jeg ikke finde rundt. I starten var jeg gal og sur og vred. Det er jeg ikke længere, men det er ikke blevet nemmere. Nu har jeg bare en rigtig trist følelse, når jeg graver ned i fortiden, og det er ikke til at forstå, at mennesker kan være på den her måde, siger Rune Renato Hansen, der dog er glad for, at Ankestyrelsen går ind i sagen.

Rune Renato Hansen kom til Danmark i 1979, hvor han flyttede ind med sin nye familie i Kalundborg. I dag bor han i Tølløse. Foto: Kim Rasmussen

Han har siden februar haft kontakt til mange andre chilenske adoptivbørn, og det har været en oplevelse, der har taget hårdt på ham.

- Det er fantastisk! Det er jo den nyhed, vi har gået og ventet på i et halvt år. Der er så mange følelser på alle niveauer, og det har været ekstremt hårdt at kigge de andre ind i øjnene og høre alle de her historier, når man også selv har været så sårbar, så vi har virkelig brug for en afklaring, siger han.

Et kapløb med tiden Rune Renato Hansen er glad for, at Astrid Krag understreger, at adoptivfamilierne ingen skyld har i sagen, hvis det viser sig, at børnene er blevet stjålet af det chilenske diktatur, for det er ikke kun børnene, der er ofre i sagen.

- Det er jo en hel familie, der bliver ramt. Jeg har haft nogle gode samtaler med min søster og begge mine adoptivforældre, for de var ligeså rystede og chokerede, som jeg var, siger han.

Sagen skal nu undersøges, men Rune Renato Hansen og nogle af de andre chilenske adoptivbørn har tidligere været i kontakt med Ankestyrelsen, og her lød meldingen, at sådan en undersøgelse godt kan tage mindst et halvt år.

Igennem Facebook-gruppen "Adopteret fra Chile" har Rune Renato Hansen kontakt til omkring 30 af de i alt 111 chilenere, der blev bortadopteret til Danmark under Pinochet. Foto: Kim Rasmussen

Corona-situationen er langt fra under kontrol i Chile, og selvom Rune Renato Hansen er tilfreds med, at sagen nu skal undersøges, så frygter han, hvad der kan ske med familierne til de stjålne børn, mens undersøgelsen finder sted.

- Jeg har det sådan, at det kan godt være, at man har rigtig travlt i Ankestyrelsen, men vi står i en situation, hvor vi måske har chance for at finde vores familie. Men som situationen ser ud i Chile i øjeblikket, er der hver dag en mulighed for, at den chance forsvinder. Det er næsten ikke til holde ud at tænke på, at nogle af os kan miste familiemedlemmer, som vi aldrig får kontakt til, fordi man har haft andre ting at lave. Så man skal godt nok have noget vigtige opgaver, hvis man ikke skal prioritere vores sag. For os handler det om at finde vores familie, og det er ikke for sjov det her, siger han.

Under Pinochet blev 111 børn sendt til Danmark, og pt. er der 30 af dem, som har kontakt til hinanden. De vil dog rigtig gerne høre fra flere igennem Facebook-gruppen »Adopteret fra Chile«.