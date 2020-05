Royal Unibrew skal køre på grøn strøm

De lokale politikere har netop godkendt, at der rejses et 23 hektar stort solcelleanlæg lige ved siden af bryggeriet, som vil kunne levere el til produktionen af øl og vand.

- Det er et super spændende projekt, og det er afgørende, at vores naboer ikke kommer til at opleve genskinsgener fra solcellerne. Det kan vi sikre med et grønt beplantningsbælte, siger Royal Unibrews produktionsdirektør, Søren Lisbjerg, der forventer, at solcellerne vil være på plads om et par år.