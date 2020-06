Royal Unibrew hjælper udskænkningssteder

Derfor har Royal Unibrew sat sig for at hjælpe nogle af de trængte udskænkningssteder med en saltvandsindsprøjtning af den mere humlede slags.

Den seneste tid har man nemlig på www.3xwin.dk kunnet købe fire forskellige pakker med blandede øl og sodavand fra byggeriet, som man kan nyde med familie og venner. Når man køber en af pakkerne kan man samtidig vælge at støtte et af de udskænkningssteder, der er med i støtteordningen.

- Når man bestiller en pakke kan den afhentes på et af vores depoter, og så sender vi en liter øl til det udskænkningssted, man har valgt at støtte. På den måde får man et godt tilbud, samtidig med, at udskænkningsstedet får en gratis liter øl, som de kan bruge til at øge deres omsætning, fortæller Christian Lund Martorell, der er senior brand manager hos Royal Unibrew.