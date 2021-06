Send til din ven. X Artiklen: Rottespor i melet: Populær bager frustreret efter fund af mus og rotter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Rottespor i melet: Populær bager frustreret efter fund af mus og rotter

Faxe - 03. juni 2021 kl. 16:08 Af Tekst: Cecilie Hänsch Foto: Jørgen C. Jørgensen Kontakt redaktionen

Det lyder som eventyret om fjeren, der blev til fem høns, men i dette tilfælde er den desværre rigtig nok.

Er du gået efter bagerbrød hos Byens Fedeste Bager i Jernbanegade i Haslev den seneste uge, så er du gået forgæves.

- Det begyndte med at en kunde så en mus på gulvet i butikken torsdag eftermiddag. Vi lukkede med det samme, og musen blev faktisk fanget ret hurtigt, fortæller bagermester Brian Hylleberg Hansen, Byens Fedeste Bager.

- Vi tilkaldte skadedyrsfirmaet og orienterede fødevaremyndighederne. Men det var ikke bare den ene mus, for tirsdag fangede vi en rotte, og nu kan du jo selv se, at der er rottespor i melet på gulvet, tilføjer han.

Brian bager kan godt lide at være en spradebasse, der sætter lidt gang i byen. Musik og sang, fest og glade mennesker.

Og selvom han gerne vil bevare smilet og optimismen, så er han og fru Jette Hylleberg Hansen mildt sagt frustrerede for tiden.

- Der er så mange led i det her, vi ikke selv kan styre. Og det er da møg-irriterende, at det er en rotte og dens familie, der skal bestemme over os lige nu, siger Brian Hylleberg Hansen.

Første gang i 30 år Brian Hylleberg Hansen har været bager siden han blev udlært som 17-årig. Det er 30 år siden han blev bagermester i butikken på hjørnet af Frederiksgade og Jernbanegade.

- Vi har aldrig prøvet at have mus eller rotter i butikken før. Jo, mus ude i gården, men aldrig indenfor, siger Brian Hylleberg Hansen.

Indtil videre har det betydet, at forretningen har været lukket i en uge. Og Brian Hylleberg Hansens bedste bud er, at der går endnu to uger, inden der kan åbnes for kunder igen.

- Fredag morgen går håndværkerne i gang med at brække gulvet op. Vi fjerner selv den sidste montre i dag. Skadedyrsfirmaet kommer også med hunde, så vi kan få fat i rotterne, siger Brian Hylleberg Hansen.

Sporene i melet på gulvet viser, at rotterne bor nede i gulvet. Måske er de kommet ind gennem en defekt ventilationsrist - sådan to er i for alle tilfældes skyld blevet lukket med ståltråd.

- Vi overvejede, om vi skulle sælge ud gennem bagdøren, som vi gjorde i 2006, da vi renoverede forretningen sidst. Men det er for meget bøvl for for lidt, siger Brian Hylleberg Hansen.

Selve bageriet er ikke ramt, og må i teorien gerne køre fuld produktion.

- Men vi har besluttet, at vi ikke tager imod nye bestillinger.

- Har du allerede en aftale med os, så overholder vi den selvfølgelig, siger Brian Hylleberg Hansen.

Lidt luksus til hverdag Rent økonomisk aner Jette og Brian Hylleberg Hansen ikke, hvad eventyret med rotterne kommer til at koste dem.

- Forsikringen dækker løn og tabt fortjeneste, men udgiften til f.eks. nye montrer kommer vi selv til at stå med, siger Brian Hylleberg Hansen.

Udskiftningen af hele gulvet i forretningen står udlejer for.

- Vi er her til leje, så alt bliver aftalt med udlejeren, siger Brian Hylleberg Hansen.

Han glæder sig over, at kunderne - når der ikke lige er lukket på grund af gnavere - har været gode til at byde sig selv lidt luksus til hverdag de seneste måneder.

- Vi har solgt rigtig meget smørrebrød og flere sandwiches end tidligere, siger Brian Hylleberg Hansen.

Og når butikken genåbner, så lover han også, at det bliver med lidt gas og humor.

- Vi skal i hvert fald have nogle rotter og mus af romkugler. Ellers er det da spild af en god anledning til at lave lidt sjov, konstaterer Brian Hylleberg Hansen.