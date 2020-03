Rolig nedlukning på efterskolerne: - Vi prøver at holde gang i hjulene

Alle lokale efterskoler, inklusiv Karise Efterskole, er nu lukket ned. Billedet er taget tidligere på året, da Karise Efterskole fik besøg af undervisere fra Osaka i Japan. Foto: Niels Lillevang Hansen

Faxe - 14. marts 2020 kl. 14:13 Af Nadia Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efterskolerne i Faxe er nu alle lukket ned. Efterskolerne melder, at alt er forløbet roligt, det er dog ikke alle der skal have virtuel undervisning.

Faxe kommune: Uddannelsesstederne i Faxe kommune er i kølvandet på statsministerens udmeldinger blevet lukket ned siden i onsdags.

- Efter pressemødet om onsdagen gik vi i gang med vores nødprocedure, fortæller Troels Brandt, der er forstander på Karise Efterskole. På efterskolen går der elever med særlige læringsforudsætninger herunder udviklingshæmning og autisme.

- Om torsdagen bliver der holdt et kollektivt møde, hvorefter lærerne går med eleverne ud i deres hold. Det er sådan med vores elevgruppe, at vi ikke kan være sikre på, at alle har forstået beskeden første gang. På elevernes »bohold« kender eleverne deres lærere, og her blev der snakket med eleverne igen. Generelt var det en meget rolig proces, siger han og uddyber:

- Vi har særlige foranstaltninger, og vi har enkelte elever, hvor vi har skullet sikre, at der var et nødberedskab til at tage i mod dem.

Han fortæller, at der kun var enkelt elev tilbage fredag.

Var på forkant

På Waldemarsbo Efterskole, hvor der også går elever med ADHD, autisme, har forstander Tine Engell Køller samme oplevelse.

- Nogle af eleverne kan let blive lidt forvirrede, når man bryder deres rutiner, men vores medarbejdere har jo specialpædagogiske værktøjer, til at tackle sådan en situation, siger hun og forklarer, at det handler om at udvise ro.

- I bund og grund handler det om, at de voksne er på forkant og har overblik. Forældrene har også givet os ros for kommunikationen, og for at de har følt sig i trygge hænder. Men der kan selvfølgelig være lidt med at eleverne skulle rydde op på deres værelser for at tage hjem, hvor der var nogen der gik lidt i nedsmeltning. Men det er jo også en læring, at det ikke altid går som man regner med, og det tager vi også med.

Anderledes undervisning

Når nu eleverne er sendt hjem, er det ikke alle der kommer til at have fjernundervisning. På Karise Efterskole forklarer Troels Brandt, at det ikke nødvendigvis giver mening at lave fjernundervisning for alle elever.

- Det er ikke dem alle sammen, hvor det nødvendigvis tjener et formål at have virtuel undervisning. Det er ikke alle, der kan sætte sig ind i en læringsportal, uden at have en lærer ved sin side. Det har været op til de enkelte faglærere at vurdere, hvad den enkelte elev kan klare.

Waldemarsbo Efterskole tilrettelægger også fjernundervisning i det omfang, det giver mening.

- Vi laver undervisningsopgaver, som de kan lave sammen med forældre. Når skolen åbner igen, så har vi planlagt at vi skal have nogle »blive weekender« på skolen, hvor alle skal være på skolen, for at de kan indhente det forsømte. Nu prøver vi at holde gang i hjulene på afstand, fortæller Tine Engell Køller.

På Haslev Idrætsefterskole, hvor elevsammensætningen er en anden, får eleverne ikke i samme omfang fri.

- Her prøver vi at gøre det sådan, at eleverne skal lave meget af det skriftlige arbejde nu, som de ellers skulle have lavet senere. Vi har også den fordel, at Viggo, som er intranettet for efterskolerne, ikke er ligeså belastet som Aula, der er skolernes intranet, forklarer Torben Svendsen der er forstander for Haslev Idrætsefterskole.

Han fortæller, at han var overrasket over, at forældrene tog hjemsendelsen så positivt.

- Fra onsdag aften til torsdag formiddag, var der ikke en eneste forældre, der havde sendt en mail, det var jeg positivt overrasket over, siger Torben Svendsen.

I Faxe Kommune er der i alt fem efterskoler, der nu er lukket fysisk ned.