Roklubben Viking har taget hul på vintersæsonen

Faxe - 11. november 2020 kl. 15:18

Roklubben Viking i Faxe Ladeplads har strøget klubstanderen og takker for en god sommersæson - en sæson noget anderledes end normalt på grund af Corona.

Den mørke tid, og her er det årstiden der henvises til, indvarsler dog ikke at roklubbens medlemmer nu skal til at sidde i sofaen dagen lang, for der er stadig masser af aktiviteter i Viking her i vinterhalvåret.

- Vi prøver selvfølgeligt at komme på vandet - også i vintersæsonen, men når vejret eller lyset ikke er til udendørs træning, tilbyder vi gode træningsfaciliteter til den enkelte, med mulighed for træning på romaskiner og almindelige styrketræningsmaskiner, og der også muligheder for holdtræning. Vi har rospinning, svømning, yoga og gymnastik, fortæller Henrik Wett­laufer fra bestyrelsen.

At det er vigtigt at holde sig i god form, er sikkert kendt af de fleste, men at træning i form af en fysisk aktivitet rent faktisk ikke bare forlænger livet, men også forøger sandsynligheden for et godt liv langt ud i alderdommen, er resultatet af en længere undersøgelse udført af Sundhedsstyrelsen.

Konklusionen er fastslået i en længere rapport udgivet i 2018. Og skulle uheldet være ude i denne ulykkelige Coronatid, er det også påvist, at en trænet krop står sig stærkere end en utrænet, hvis man bliver smittet af Corona.

Krop og sjæl

I Roklubben Viking lægger man ikke alene vægt på træningen som en aktivitet til at styrke kroppen, man lægger også vægt på aktiviteter der styrker sjælen.

Her tænkes på klubaftener der danner rammen om såvel fællesspisning som foredrag om rejser til fjerne lande, roture fra nær og fjern, samt historier fortalt af globetrottere og eventyrere.

- Vi ynder desuden at afholde sang- og spilleaftener ligeledes til stor glæde for klubbens medlemmer, fortæller Henrik Wettlaufer.

Selv om rammerne grundet Corona ikke er til større sociale aktiviteter, er der gang i rigtigt mange aktiviteter i Viking - der er bl.a. formiddagshold, der på bedste vis har indrettet deres aktiviteter inden for reglerne, så de fortsat kan mødes til gruppeopdelt fællestræning og hygge.

Derudover har Viking god søgning på deres eftermiddagshold hvor der dyrkes yoga og gymnastik. Og rospinningen kører meget aktivt med tre morgenhold og fire aftenhold.

Klubben danner desuden ramme om aktiv træning blandt byens yngre, der flittigt bruger klubbens træningsfaciliteter.

Er du interesseret i at høre mere om hvad Roklubben Viking kan tilbyde dig, så kig forbi roklubben under en af deres kontoråbninger - alle onsdage mellem 17.30 og 18.30, hvor de gerne viser klubben frem og fortæller meget mere om de mange tilbud.

Roklubben Viking glæder sig i øvrigt til den kommende sommersæson, hvor de kommer til at introducere en nyhed. Klubben har igennem fondsmidler fra DIF og DGI's foreningspulje modtaget penge til anskaffelse af et fornuftigt antal Paddle Boards, som har været det helt store hit blandt de unge i sommeren 2020.

Hvis man ikke lige kender til dette, så går det ud på, at holde sig stående på noget der minder om et surfbræt, og så padle af sted - når man lige har lært at balancere på brædtet...

