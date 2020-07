Røveri: Medarbejder slæbt efter bil

Golfshoppen på Islandsgade i Haslev var onsdag formiddag udsat for et røveri. To mænd kom ind i forretningen, men forlod hurtigt stedet igen - med flere golftasker med tilhørende udstyr, som de ikke betalte for. Gerningsmændene satte sig ind i en grå stationcar af ukendt mærke og kørte i nordlig retning, men en medarbejdet greb fat i bilen og blev væltet og slæbt nogle meter med. Hun blev senere kørt til behandling for sine knubs på sygehuset i Køge.