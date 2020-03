Dagligbrugsen i Faxe Ladeplads blev onsdag udsat for et væbnet røveri.

Røvere havde pistol og bat med sig

Tre bevæbnede mænd begik onsdag ved 21-tiden væbnet røveri mod SuperBrugsen på Hovedgaden i Faxe Ladeplads. Røveriet skete lige ved lukketid. Det oplyser Sydsjælland og Lolland Falster Politi.

Tre maskerede mænd truede med pistol og baseballbat personalet til at udlevere et ukendt kontantbeløb.

Selv om politi var massivt til stede og ledte med hunde i området, var de tre pist væk.

Politiet har dog via overvågningsbilleder et godt signalement af de tre røvere.

De tre beskrives som:

A: Ikke-etnisk dansk af udseende, 18-22 år, 170 cm høj og spinkel af bygning. Han talte dansk med accent. Røver A var iført en sort hue og sort maskering hen over underansigt og næsen og iført en sort trøje og sorte bukser.

B: Ikke-etnisk dansk af udseende, 18-22 år, 180 cm høj og spinkel af bygning. Han talte dansk med accent. Røver B var iført sort hue og sort maskering for underansigtet. Han var bevæbnet med et bat.

C: Ikke-etnisk dansk af udseende, 18-22 år og almindelig af bygning. Røver C var iført en mørk jakke med hætte, snøre og et lyst logo på venstre bryst. Han bar brune læderhandsker og mørke bukser med lyst logo på venstre lår samt sorte sko. Røver C holdt en pistol i højre hånd.