Der er kommet 19 flere aktive golfspillerede i Rønnede det seneste år. Foto: Rønnede Golfklub

Rønnede Golfklub vokser

Faxe - 06. oktober 2021 kl. 13:57 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Coronapandemien har haft en stor positiv effekt i golfsportens verden.

Ifølge Dansk Golf Unions nye medlemsopgørelse er der nu 164.130 aktive medlemmer af danske golfklubber.

Det er næsten 10.000 flere end for ét år siden, og det er en klar rekord i sportens historie i Danmark.

- Vi kniber os i armen. Interessen for golf er vokset hinsides vores vildeste fantasi, og vi glæder os over, at flere danskere end nogensinde vil være med i det store, brede fællesskab, som vores sport udgør, siger Lars Broch Christensen, der er formand for Dansk Golf Union.

Også vækst i Rønnede Væksten mærkes også tydeligt i Rønnede Golfklub, hvor man nu nærmer sig rekordåret i 2015, hvor der var 600 aktive spillere.

Således er antallet vokset fra 566 i 2020 til nu 585 aktive golfspillere.

Herudover er der 40 passive medlemmer, som måske også vil gribe golfkøllen igen:

- Jeg kan se, at flere af dem, der har spillet tidligere, nu har meldt sig ind igen, samtidig med at vi også har fået helt nye golfspillere. Der er afgjort flere, som har fået mere tid og arbejdsmuligheder derhjemme, konstaterer Claus Clausen, der er maneger og træner i Rønnede Golfklub.

- Der er også tale om medlemsskift fra klub til klub, når de begynder at være fyldt op. Og så har vi haft den helt ekstraordinære situation, at Skjoldenæsholm Golf Center i Jystrup med 36 huller lukkede for to år siden, siger han og tilføjer:

- Der er ingen tvivl om, at det trækker, at vi har klubber i klubben, der har aktiviteter, som vores udlandsrejser. Jeg har desværre igen måtte aflyse efterårsturen til Spanien, fordi hele coronasituationen stadig er meget usikker, men vi gemmeførte sommerrejsen til Tyskland med mundbind.

Ikke flere unge spillere

Rønnede Golfklub har forsøgt at tiltrække flere unge spillere ved at nedsætte deres kontingent, men det er ikke nemt:

- Når de unge skal studere i København, så tager de ikke herned for at spille golf. Jeg tror mere på, at vi kan øge antallet af aktive seniorer fra de 400 vi har i dag til et sted mellem 550 og 600, for vi har pladsen til det. Der kommer flere spillere herned i takt med at de store byklubber bliver fyldt op, siger Claus Clausen.

Hos den nærmeste naboklub, Sydsjællands Golfklub i Mogenstrup, er antallet af aktive spillere vokset fra 713 i 2020 til 728 i 2021.