Røg hash på tanken

En politipatrulje var tirsdag kort efter midnat i Haslev, og på OK-tanken på Køgevej holdt en bil med to mænd i.

Betjentene besluttede sig for at tjekke bilen, og da de nærmede sig, lugtede der kraftigt at hash.

I bilen blev der fundet to klumper hash og fem små poser med skunk, og de to mænd – en 20-årig fra Slangerup og en 18-årig fra Haslev – blev begge sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.