Rødt trekløver har forladt budgetforhandlingerne

Faxe - 14. september 2021

Sidste års budgetscenarie i Faxe Kommune har gentaget sig, denne gang meget tidligt i forløbet. De tre partier i mindretalsgruppen: Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten måtte igen forlade budgetforhandlingerne.

I år allerede efter første forhandlingsdag.

I den pressemeddelelse, trekløveret har sendt ud efter at de forlod forhandlingerne mandag, står der, at man stadig vil tage ansvar for de besparelser, der uundgåeligt må komme.

»Vi mener ikke, at der er rimelighed i med den ene hånd at anlægge en unødvendig omfartsvej til minimum 50 millioner kroner, samtidig med at der med den anden hånd gennemføres store besparelser på driften af den borgernære velfærd. Vi ønsker at tage politisk ansvar for serviceniveauet for den velfærd, borgerne skal modtage«, står der blandt andet.

- Vi blev stillet et ultimatum: Vil I være med i omfartsvejen og at reducere pris- og lønfremskrivningerne, eller vil I ikke? Det var næsten de samme knaster sidste år, og det var helt klart, at det kunne vi jo heller ikke være med til at gennemføre i år. Det var en kort, men måske egentlig også en ret forventelig proces, selv om vi selvfølgelig havde håbet på, at vi kunne blive enige om et budget denne gang, siger Camilla Meyer, gruppeformand for Socialdemokratiet.

Institutioner frem for vej

Ivan Flændsdal, der er gruppeformand for SF, stemmer i:

- Vi anerkender, at midlerne skal prioriteres, men helt personligt kan jeg ikke forstå, at flertallet vil holde fast i en omfartsvej, når både en svømmehal og flere daginstitutioner er ved at skvatte sammen. Så vil vi for eksempel hellere prioritere at Møllen i Rønnede udbygges, i stedet for at der sættes flere pavilloner op.

- Vi vil også hellere bygge en ny daginstitution i Haslev, hvor der er et akut behov, end vi vil have en omfartvej, som der er så stor modstand imod, siger Ivan Flændsdal.

- 3.300 underskrifter imod vejen blev afleveret til borgmesteren i fredags. Det er rundt regnet fire mandater i byrådet, eller i hvert fald langt over, hvad der kræves for at få et borgerforsalg taget op i byrådet, uddyber han.

Avisen har også forsøgt at få en kommentar fra Nadia Bruun Thurø, der er gruppeformand for Enhedslisten, men hun er ikke vendt tilbage inden avisens deadline.

Budget på plads snart?

Borgmester Ole Vive (V), der leder forhandlingerne, havde allerede på forhånd proklameret, at han havde tænkt sig at angribe forhandlingerne lidt anderledes i år, nemlig ved at tage fat i de største knaster først. Og som sagt, så gjort.

- Uanset om vi tager de her ting først eller sidst, så vil vi jo skulle blive enige. Så kan vi lige så godt få dem på bordet først. Vi er ikke villige til at droppe nogle af vores store anlægsprojekter, og vi mener, at vores økonomi godt kan bære dem, siger han til avisen.

Han peger konkret på omfartsvejen i Haslev som et centralt punkt.

- Vi arbejder videre i flertalsgruppen, og jeg er jeg fortrøstningsfuld over for, at vi får lavet et godt budget sammen, og det sker måske allerede på det næste budgetforhandlingsmøde, siger Ole Vive.

Flertalsgruppen består for nuværende af: Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Lokallisten.

Alternativ i støbeskeen

Det »røde« mindretal sætter sig nu også sammen og arbejder på at lægge et alternativt budget. Det vil de, lige som flertalsgruppen, fysisk sætte sig at gøre på rådhuset de kommende to mandage, for de har nemlig også mulighed for at få administrativ rådgivning på samme vilkår som flertalsgruppen har det.

- Vi vil komme med et alternativt budget, hvor vi stadig tager ansvar for de besparelser, der måtte komme, siger Camilla Meyer.

Begge »lejre« mødes næste gang på rådhuset mandag 20. september klokken 17.