Se billedserie Sn.dk mødte Jørgen Nielsen, Lisette Lind Larsen og Camilla Meyer på Stranden i Faxe Ladeplads, hvor de førte socialdemokratisk valgkamp. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Rød valgkamp i strandkanten

Faxe - 26. juli 2021 kl. 13:57 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Flere socialdemokratiske kandidater til efterårets kommunalvalg mødte vælgerne lørdag i Haslev og Faxe Ladeplad.

Socialdemokratiets borgmesterkandidat, Camilla Meyer, og en håndfuld af de i alt 15 S-kandidater til kommunalvalget 16. november 2021 førte valgkamp lørdag eftermiddag.

Det første stop med den røde kampagnevogn var ved Bregnevang/Pilevang Grundejerforening i Haslev, hvor partiet serverede kaffe og kolde drikke og spurgte, hvad borgerne i boligområdet ved Pilevangen har brug for.

Beboerne i Bregevang og Pilevang ønsker sig blandt andet en en bedre indsats overfor bander og narko.

- De sagde også , at vi bør overveje placeringen af en ny svømmehal i Haslev. Måske kan den placeres et andet sted. Og så sagde de klart nej tak til en ny omfartsvej på marken som grænser op til deres område, siger spidskandidaten Camilla Meyer, da Sn.dk senere på dagen mødte S-kampagnen på stranden i Faxe Ladeplads.

- Der blev også sagt, at pengene burde bruges på et lyssignal ved Haslev Privatskole og en bedre trafikregulering i Rønnede frem for en ny ringvej ved Haslev. Det er jo meget svært, at komme ud fra Kongstedvej, fordi der er så meget trafik, sagde Lisette Lind Larsen, der endnu ikke er valgt for socialdemokraterne.

Hun er sygeplejerske og arbejder som projektleder i det regionale sundhedsberedskab på Nykøbing Falster Sygehus.

Camilla Meyer er chef for det nære sundhedsvæsen i Greve Kommune, og de er enige om, at der er brug for mere personale til at tage imod dem, der bliver hjemsendt fra behandling på sygehusene.

- Og så vil vi gerne have udviklet en ny app, der gør borgernes kommunikation med kommunen nemmere. Vores politik handler om at komme tættere på borgerne. Sådan en spontan kampagnetur, som vi har haft i dag, åbner vores øjne for, hvad der optager folk forskellige steder. Vores kommune skal være levende og attraktiv for bosætning, turisme, uddannelsessøgende og erhvervslivet, siger Camilla Meyer, der også havde Jørgen Nielsen og Per Thomsen med på kampagnen.

Jørgen Nielsen arbejder med VVS, og byrådsmedlem Per Thomsen har tidligere været 3F formand.