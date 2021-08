Rockmusikken indtager snart Haslev på byens nye, store scene i B&W Live, der her er repræsenteret ved formanden Morten Lundhøj (tv) og kasserer Henrik Holmgaard, samt Haslev Rocks formand Torben Stampe og PR-mand Anders Amdi Christensen. Foto: Peer Rasmussen

Rockmusikken indtager byen

15. august 2021

Genåbningen af samfundet er også en genfødsel af rockmusikken i Haslev for fuld udblæsning.

1. september 2021 slutter coronarestriktionerne helt, og allerede 4. september åbner B&W Live, der er Haslevs nye spillested, som skal drives af frivillige kræfter.

Onsdag aften holdt foreningen bag B&W Live hvervemøde i det kæmpestore hus i Jernbanegade 50, hvor musikken skal spilles, og det var en succes.

- Der kom et par og 50 og vi har nu en masse, der har skrevet sig op til at arbejde under koncerterne. Det er flot, og vi er godt tilfredse med opbakningen, der virkelig er forankret i lokalsamfundet. Haslev skal ikke blive ved med at være en sovende by. Uden hjertet kan kroppen ikke fungere. De frivillige har meldt sig af hjertet og vil lægget et stort engagement i foreningen, siger Morten Lundhøj, der er formand for B&W Live.

Åbningskoncerten 4. september er med Rebecca Lou, Konvent og Daze of June. Og titlen for aftenen er »Tak rock - de aflyste navne«.

- De aflyste navne blev taget af plakaten i 2020. Nu blænder vi op for livemusikken igen, hverken restriktioner eller ændringer i koncertlandskabet får lov til at spænde ben for os, siger Morten Lundhøj, og man kan glæde sig til at opleve dansk rock og metal med Rebecca Lous punkede og fandenivoldske rock'n'roll, Konvents atmosfæriske dødsmetal og Daze of Junes aggressive, melodiøse metalcore.

P6's beat-vært og musikformidler Anders Bøtter holder roret på scenen.

Haslev Rock Premieren i B&W Live er også genfødslen af en lang tradition for hårdtslående livemusik i Haslev, der har ligget i dvale mere end 10 år.

Haslev Rocks koncert i Kulturnariet 7. september 2019 var premieren på det, der skulle komme, men den nye forenings ambitioner blev bremset af coronapandemien, som heldigvis - for nu - er effektivt bekæmpet.

Det betyder, at Haslev Rock 11. september får deres premiere på B&W Lives scene, hvor der er hele seks orkestre med fra klokken 18.

- Der kommer seks bands og spiller i rap. Det bliver en rigtig festlig aften på en lækker ny scene, hvor der skal spilles både punk, hård rock, dybsindig folk-rock, og så tropper Jógvan Steingrims fra Steingrims Kælder nedenunder også op med sit band, der spiller 80er covernumre, fortæller Anders Amdi Christensen, der PR-mand i Haslev Rock.

De fem øvrige bands er Bouncing Betty, Blackbird Syndicate, Goggomo, 46% og The Seep.

- Det koster kun 127 kroner for en billet til det hele, og studerende kan komme ind for det halve. Og det tænker jeg, at de har råd til, når man ved, hvor mange penge de bruger på nye telefoner og tøj, tilføjer han.

Helt gratis koncert Og der er meget mere at se frem til på den nye scene.

Fjelding spiller stilren, oprørsk og fængende pop-rock af guds nåde 17. september for 127 kroner, og Royal Unibrew er sponsor på koncerten.

- Og 24. september er Danske Bank Haslev Fonden sponsor for en koncert med Jacob Sveistrup, som bliver helt gratis. Vi håber naturligvis, at der kommer en masse mennesker også til den koncert og køber nogle drikkevarer, siger Morten Lundhøj og tilføjer, at B&W Live fortsat gerne vil i kontakt med nye frivillige

B&W Lives frivilligekoordinator kan kontaktes på e-mailadressen as@bwlive.dk.

Billetter til koncerterne sælges via www.billetlugen.dk, og der kan læses mere på foreningernes hjemmesider.