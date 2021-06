Se billedserie Rikke Agersted praktiserer shamanisme i skoven, haven og hjemmet på Bregentved Gods i et skønt lejet hus tæt på slottet. Du kan møde hende 16. juni til en spirituel begivenhed med sang og hygge omkring et bål. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Send til din ven. X Artiklen: Rikke lever i pagt med naturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Rikke lever i pagt med naturen

Faxe - 13. juni 2021 kl. 14:17 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Rikke Agersted har praktiseret »Den Shamanistiske Vej« i 20 år. Og nu lever hun af at helbrede andre.

Fuglenes kvidren i den store lukkede skovhave, himlen over os og den lækre hjemmelavede hyldesaft giver ro i sjælen.

Og det er den, vi skal tale om.

- Shamanisme er en spirituel vej. Shamanen har i mere end 50.000 år været den person i de små samfund, der har kunnet spå om fremtiden, tale med ånderne og helbrede med urtemedicin.

- Måden shamanen har arbejdet på har været formet af det miljø, de har levet i. Et barskt miljø med sne og is eller en mere imødekommende tropisk regnskov. Det har formet shamanens verdensbillede, fortæller Rikke Agersted, da vi sidder i hendes udendørs arbejdsværelse, hvor hun taler med de klienter, som besøger hende for at få behandlet smertefulde oplevelser, så den uhensigtsmæssige energi ikke længere styrer deres liv.

- Jeg har oplevet klienter, som blev fri for hovedpine, urolig mave, smerter i kroppen og følelsesmæssige chok eller uro, som var opstået efter en ubehagelig episode. En kvinde vågnede sågar fra et koma to timer efter en rensning, fortæller Rikke Agersted.

Fjernhealing med mere Prisen for behandlingen er 600 kroner for 60 minutter, og renselsen er en fantastisk måde at give slip på uhensigtsmæssige følelser og energier.

Det kan foregå i klinikken eller som fjernhealing. Effekten er den samme, fortæller hun, og det lyder jo helt utroligt.

- Ligesom man kan se en direkte tv-udsendelse fra den anden side af kloden, så kan jeg stille ind på klientens energi og arbejde med dem. Både her og på afstand handler det om at hele traumer og forstå og acceptere de ting, der sker i livet, så du kan favne dem i stedet for at gå i stykker på dem.

- Jeg ser nogle fantastiske transformationer i mit arbejde, og jeg elsker det, siger Rikke Agersted, der nu har boet i skoven overfor Bregentved Slot i halvandet år.

Respekt for naturen Hendes arbejde udspringer af en grundlæggende respekt for naturen med dens liv, visdom og kraft.

- Jeg takker naturen for, at jeg har det her fantastiske sted med alle de fugle, der har tillid til mig. Hr. fasan spiser af min hånd, og den anden dag stod fasanmor pludselig i den åbne dør og kikkede på min kat. Der stod hun længe, imens de kiggede på hinanden. Det gør mig glad, så føler jeg tillid, harmoni og balance. Derfor skal vi skal give naturen noget igen, siger hun.

- Når jeg møder en udfordring i mit eget liv. Så beder jeg naturen om vejledning, og processen giver mulighed for at lære noget. I stedet for at sætte sig i en offerrolle, så har man muligheden for at gøre noget, for at voksne, siger Rikke Agersted og tilføjer:

- Jeg vil gerne hjælpe Moder Jord til en bedre balance ved, at vi mennesker igen får en større forståelse for, at alt er levende, og at vi skal behandle naturen med respekt. Det nytter ikke noget, at vi fælder alle træerne, for så har vi ikke noget ilt. Vi hænger sammen og har brug for hinanden. Vi dør som art, hvis vi bliver ved. Siden 1950erne er regnskoven i Sydamerika reduceret med 70 procent. Vi hiver tæppet væk under os selv.

Vi er på rette vej Alligevel er hun overbevist om, at vi igen er på den rette vej:

- Tingene er meget polariserede med racisme og krige, men vi er i den rigtige proces. Inka-profetierne og astrologerne siger alle, at vi har åbnet døren til Den Ny Tid. Vi er ved at skabe en ny energifrekvens på Jorden og en ny måde at være sammen på. Det er en 500-års cyklus, der lige er begyndt, så det tager lidt tid, siger Rikke Agersted og griner.

- Vi vil blive mere bæredygtige, og de bærende værdier bliver fællesskab, tolerance, respekt og næstekærlighed. Vi vil fejle undervejs, men på sigt kommer vi til at gøre tingene anderledes og bedre, lover hun.

God og dårlig energi Følelser som skam, had og jalousi har en lav energifrekvens, mens kærlighed, glæde og tillid har en høj frekvens.

- Og det er der, vi skal op. Vi har flyttet os meget i Jordens levetid, så vi i dag er mere intelligente, kærlige og omsorgsfulde, siger Rikke Agersted, der bor i skoven, fordi hun bruger den til at lave kurser og ceremonier, hvor hun lærer spirituelle sange fra sig og kalder naturånder ind.

Og hun tilbyder også en etårig shamanistisk uddannelse i virksomheden »Den Shamanistiske Vej«.

Du kan møde Rikke Agersted onsdag den 16. juni klokken 19 hjemme på Moltkesvej 71 til en bålaften med spirituelle medicinsange, hygge og latter.

Tilmelding sker på info@denshamanistiskevej.dk med navn og telefonnummer.