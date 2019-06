Se billedserie Dorthe Lill Petersen, medlem af Rønnede Sportsrideklub, viser her den nyindkøbte gamle trailer frem, som med hjælp fra Sjællandske Mediers fondsmidler nu kan forvandles til et mobilt dommertårn. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Rideklub kan endelig få et dommertårn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rideklub kan endelig få et dommertårn

Faxe - 22. juni 2019 kl. 08:21 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I påsken var der fuld aktivitet på banerne hos Rønnede Sportsrideklub. Her afviklede klubben et stort springstævne med over 100 deltagere, og det er netop i forbindelse med stævnerne, som klubben afholder omkring fem af årligt, at pengene fra Sjællandske Mediers fondspulje falder på et rigtigt tørt sted.

- Vi har ansøgt om at få dækket et beløb på 5000 kroner, og det er vi simpelthen så utrolig glade for er blevet bevilget. Pengene skal bruges på at bygge et mobilt dommertårn, for hidtil har vi brugt en hestetrailer, og det fungerer bare ikke særlig godt inde på en ridebane, og så er det enormt besværligt at flytte den rundt fra den ene bane til den anden, fortæller Niels Tronborg Ingersen, der er kasserer i klubben, da avisen overbringer klubben den glædelige nyhed.

- Du fanger mig simpelthen på et tidspunkt, hvor jeg lige er på vej ned efter en gammel trailer, som vi har købt, men den har den samme størrelse, som et rigtigt dommerhus ville have - og så er den meget nemmere at flytte rundt med. Vi bygger så et lille hus ovenpå traileren, som dommerne kan sidde i. Vi er en ret lille rideklub, så vi har ikke ret mange penge. Derfor er vi utrolig taknemmelige for støtten, siger han.

Han fortæller, at klubben afholder omkring fem årlige stævner, og så deltager mange af klubbens medlemmer til stævner på hele Sjælland.

- Vi er en rideklub, så vi har ikke decideret tilbud om undervisning, men vi har rigtig mange aktive ryttere, som hjælper hinanden i dagligdagen og til stævnerne. Jeg er sikker på, at de også sætter pris på, at dommerne til stævnerne nu snart få et rigtig fint dommertårn, siger Niels Tronborg Ingersen.