Restauratør: Kunders støtte betyder mest

Efter usikre dage med en hjælpepakke på trapperne, syder det i gryder igen. Men hos Steingrims Kælder er det kundernes opbakning, der holder komfuret kørende.

Steingrims Kælder er en af de restauranter, som nu tyer til at lave mad ud af huset, mens restauranten ikke må dække op til spisende. Sent torsdag aften kom det på plads, at regeringens hjælpepakke med lønkompensation også vil dække de faste udgifter til de erhvervsdrivende. Og det har været et springende punkt for mange restauratører for ikke at ende i underskud, da selv en meget lille indtægt modregnes stort i støtten.