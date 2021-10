Rensevandet fra Baltic Pipe skal ende i havet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Rensevandet fra Baltic Pipe nærmer sig havet

Teknik- og miljøudvalget i Faxe Kommune har godkendt, at skyllevandet fra Baltic Pipe ledes ud i havet, såfremt grænseværdierne overholdes.

Faxe - 26. oktober 2021 kl. 06:55 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Seks af de syv lokale politikere i Faxe Kommunes teknik- og miljøudvalg har godkendt, at gasrørledningen Baltic Pipe må blive gennemskyllet med 23.000 kubikmeter rensevand, der ender ude i Faxe Bugt.

Udledningen skal ske i løbet af højst fem døgn og inden 30. april 2022.

Slagger og partikler skal sies fra, og der skal før udledningen tages prøver af vandet, som sikrer at grænseværdierne overholdes.

- Det har været en langstrakt sag, og jeg syntes, at vi har været proaktive fra Faxe Kommunes og har smækket bremserne i på alle mulige måder. Selvfølgelig kunne rensevandet udledes på marker eller et tilsvarende sted, men når Energinet har sendt en ansøgning om, at det skal ud i havet, og man lover at kunne overholde grænseværdierne, så kan vi ikke bremse det, men alene sikre at de gældende grænseværdier overholdes. Det er også svært at forbyde bilister at køre med 40 kilometer i timen, der hvor fartgrænsen er 50, siger udvalgets formand Eli Jacobi Nielsen (DF).

Folmann siger nej Hans partifælle Lars Folmann stemte imod udvalgets beslutning, fordi »han betvivler ansøgningens fakta.«

- Tænk lige på, hvordan man jagter Maren i kæret for at have et toilet i det åbne land. Jeg mener, at man tager røven på hele borgermusikken. Der måtte oprindeligt ikke udledes spildevand i havet, og så omgør Miljøstyrelsen sagen, og man ansøger samtidig Faxe Kommune om at udlede spildevandet. Hele VVM-tilladelsen laves om, så de kan høvle det ud i havet. Det er ikke bare almindeligt opvaskemiddel, men antikorrosionsmidler. Det er for ringe. Hvad nu hvis badestrandene skal lukke. Det hele handler om penge. Man kunne jo opsamle vandet og lede det hele ned til Polen, så kan de udlede det dernede efter de samme EU-regler, som vi skal overholde, siger Lars Folmann og tilføjer:

- Der er ikke et energiprojekt, men et strategisk projekt, der oprindeligt er initieret i NATO. Hvis Putin lukker for gassen igennem Ukraine, så mangler den i Tyskland. De lavede først Nord Stream 1 og 2, så Gazprom kunne levere til Tyskland. Og nu kommer Baltic Pipe bagom, så vi kan sende gas fra Nordsøen ned til Polen og Tyskland.

11. oktober 2021 blev den nye miljøkonsekvensrapport for landdelen til Baltic Pipe sammen med et udkast til udledningstilladelse for trykprøvevand sendt til Miljøstyrelsen. Formålet er at sikre koordinering mellem Faxe Kommune og Miljøstyrelsen, så der stilles de nødvendige vilkår i de forskellige tilladelser, der skal gives, står der i teknik- og miljøudvalgets referat.