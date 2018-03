Se billedserie Foto: Cecilie Hänsch

Ren skov kastede to trailerfulde af sig

Faxe - 26. marts 2018 kl. 10:41 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det ser da ikke ud til, at der er så meget i år, hva'.

Det er Michael Ibsing, formanden for løbeklubben Sibirien, der lader et vurderende blik løbe hen over skovbunden i Strandskoven inden han for alvor snører løbeskoene og sætter afsted bevæbnet med en plastiksæk.

For tredje år i træk samles medlemmer af Løbeklubben Sibirien til Skraldeløb ved netop Sibirien - det lokalkendte navn for en del af Vemmetofte Strandskov lige nord for Faxe Ladeplads.

- Det er også en måde, hvor vi som løbere kan sige tak til Vemmetofte for at vi får lov til at låne skoven, siger Tina Brandt Hartmann.

Det er hende, der holder styr på dagens deltagere - og på kaffen, ikke mindst.

Blandt de garvede skralde-samlere er Lars Gunnar Frandsen.

- Jeg har altid samlet skrald. Lige siden jeg var en knægt og var ude at fiske med en kammerat, og der lå skrald, så samlede jeg det op og puttede det i nærmeste affaldsspand, og det er jeg blevet ved med, fortæller Lars Gunnar Frandsen.

Siden er sportsgrenen »at samle skrald op mens man løber« blevet ganske moderne. I år hedder det plogging, tidligere har navne som posegang og poseløb været fremme. Alle med samme mål: Gør naturen en tjeneste og ryd op efter andre.

Igen i år blev to trailere - fuldt lastede og med top - kørt fra Sibirien og til genbrugspladsen.

- Vi vurderer, at der var cirka 200 kilo. Og Gunnar (Frandsen, red.) donerer igen i år fem kroner pr. kilo indsamlet skrald til fornøjelser for klubbens medlemmer, fortæller Tina Brandt Hartmann.

