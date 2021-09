Se billedserie Top Tours-skiltet på Faxe Havnevej mod Vallebo er nu pillet ned. Det er Martin Bisp, der selv har investeret i det, og nu kommer det formentlig til at hænge på hans nye kontor i Køge som vægpynt, fortæller han. Foto: Kathrine Harvey

Rejsebureau overlever blodbad - rykker hovedkontoret til Køge

Coronakrisen har betydet en stor omvæltning for mange - og for rejsebranchen i særdeleshed.

Med groundede fly, lukkede luftrum og udrejseforbud i flere måneder måtte også rejsebureauet Top Tours holde vejret og håbe på bedre tider. Altså efter at man lige havde fået alle gæster hjulpet sikkert hjem fra rejser ude i verden, inden luftrummene lukkede ned. Det var tilbage i marts sidste år.

I dag, et halvt år senere, er der stadig lang vej til »normal«. Der er heldigvis luft under vingerne i rejsebranchen igen, men det er ikke uden omkostninger, at Top Tours har kunnet holde skruen i vandet, fortæller direktør Martin Bisp.

- Corona har kostet os en omsætning på 80 millioner kroner, og vi har måttet lukke kontorerne på Gl. Kongevej og i Helsingør, simpelthen fordi jeg ikke havde arbejde nok til medarbejderne der. Det var helt sikkert ikke dét, jeg havde i planerne for udviklingen af firmaet, men vi skal nok komme igen. Vi bliver nødt til at være klar til omstilling, det skal vi hele tiden være, men måske nu mere end nogensinde, siger Martin Bisp.

Går nye veje

Til næste år er det 20 år siden, Martin Bisp og hans kompagnon Bjarne Lundahl startede rejsebureauet Top Tours. Hovedkontoret kom til at ligge på Vallebovej i Faxe Ladeplads, syd for Faxe.

I oktober sidste år solgte Bjarne Lundahl imidlertid sin del af bureauet, som havde til huse i Helsingør Bycenter, til Martin Bisp, der nu ejer selskabet alene.

Da coronaen lukkede rejsebranchen ned i8 marts sidste år, begyndte Top Tours-ejeren også at lave is. Det seneste halve år har han nemlig også været medejer af Holmegaard Ismageri.

- Hvis krisen ikke var kommet. Så havde jeg aldrig været med i noget ismageri. Det er oplevelsesøkonomi på en anden måde, sagde han i et interview i Erhvervsavisen Sjælland i maj.

Han husker stadig tydeligt dagene op til nedlukningen af hele verden, de dage i marts 2020. Der sov han maksimum tre timer hver nat, fordi han skulle have sine 642 gæster hjem fra alle egne af verden, og tidsforskellene var ikke altid forenelige med nattesøvnen. Det lykkedes at få alle mand hjem.

- Vi har før navigeret i kaotiske situationer - alt fra vulkanudbud på Bali og et lukket luftrum til krydstogtskibe, der ikke kunne lægge til kaj på grund af orkaner. Men når jeg tænker tilbage på de dage lige inden alt lukkede ned med coronaen, så anede igen af os jo rigtigt, hvad det var vi stod overfor. Jeg var lige kommet hjem fra Østrig 10. marts og var syg, men lægen ville ikke tage imod mig og vi havde slet ikke testkapaciteten oppe på det tidspunkt. Det var en meget mærkelig og ret kaotisk tid, konstaterer han.

Nyt domicil

I august tog han og familien nye og store valg: Huset i Vallebo blev sat til salg, og nu er det solgt. Familien flyttede til Næstved for år tilbage og lejede gården i Vallebo ud, mens Top Tours bevarede sit hovedkontor der i længerne. Men nu har Top Tours åbnet nyt hovedkontor, og det ligger på Baltic Kaj i Køge.

- Meget i vores branche er omskifteligt, og det er da vemodigt at sælge dét, der har været vores hjem og arbejdsplads i så mange år, men der er sket rigtig meget med både os og Top Tours, siden vi flyttede til Vallebo, og i dag har vi en sund virksomhed, som faktisk har givet overskud fra år et, og det giver os en ballast til at stå sådanne tider som dem, vi er i, igennem, siger Martin Bisp, og tilføjer:

- Mange i branchen har faktisk taget imod et statslån, og det skal betales tilbage i løbet af seks år. Ingen af os har haft indtægter i næsten to år, så hvordan skulle man kunne nå at betale det tilbage til tiden? Jeg er bange for, at det vil koste flere konkurser i fremtiden end dem, vi allerede har set nu i branchen. Jeg glæder mig til det nye kapitel vi skal til at skrive i bureauets historie, siger Martin Bisp.

Nye rejsemål

- Vi kigger ind i 2021, før vi igen forventer en gradvis normalisering af de logistiske forhold. Men når kunderne vender tilbage, så er vi klar, sagde han dengang.

Normaliseringen lader stdig vente på sig, konstaterer Martin Bisp her ni måneder inde i 2021.

I et forsøg på at møde de rejsende, der hvor de er lige nu, er Top Tours blandt andet begyndt at sælge charterrejser.

Det er til rejsemål som til Rhodos, Malaga og lignende, fordi det er dér, kunderne vil hen.

- Det er jo langt fra de rejsemål vi plejer at sende vores gæster til. Men når man ikke kan komme til Bali, Vietnam og Thailand, men kun i Norden og i Europa, så er det klart, at vi gerne vil forsøge at hjælpe vores gæster derhen, hvor de gerne vil, så coronakrisen har kunnet give os lidt ro til at finde og lære om nye rejsemål. Når det er sagt, så tror jeg i hvert fald vi skal både et halvt og et helt år længere ud i femtiden, før vi kan begynde at se lysere tider for rejsebranchen igen. Jeg troede det ville ske hurtigere, men vi må nok ruste os til, at der vil være både krav til vaccination og til test og restriktioner forbundet med det at rejse i mange år fremover, måske permanent, siger Martin Bisp.

Rejselysten er tilbage

Der kommer da også til at gå nogle år, før Top Tours igen er oppe på normalen, der hedder 8000 gæster til Thailand om året, mener han.

- Folk har fået rejselysten igen, og lige nu køber de vinterferie. Vi oplever en vis ængstelse og uro forbundet med nogle af bestillingerne: kommer vi nu rent faktisk af sted, hvad med vores børn der ikke er vaccineret, hvordan med krydsvaccinationer - hvis jeg har fået to forskellige vacciner? Helt aktuelt ligger der lige nu 30 forespørgsler til mig i min indbakke om rejser til Thailand efter vi sendte vores nyhedsbrev ud i weekenden, så det bliver jeg da helt vildt glad for, siger Martin bisp.

En af årsagerne til, at kunderne er begyndt at bestille rejser igen er den måde, Top Tours har håndteret krisen på, mener Martin Bisp.

- Vi har kun opkrævet depositum for de rejser, der er bestilt i hele periode med corona. Det betyder, at vi ikke har opkrævet resten af betalingen for rejsen to måneder før rejse so er det, vi plejer at gøre. Det har vi valgt, fordi det simpelthen ikke giver mening, at vi sal ligge og sende penge frem og tilbage, his det så viser sig, at rejsen ikke kan gennemføres pga restriktioner. Derfor afventer vi til i kommer nærmere afrejsedatoen, og så ringer vi ud til gæsterne og fortæller, vad status er og om de stadig gerne vil af sted. Det syns vores gæster er en god service, og det har givet mange af dem ro i maven, siger de. Det betyder også, at e så vender tilbage og køber rejser hos os, fordi de føler sig godt bethandlet, og det er sådan, det skal være. Vores gæster skal føle sig trygge ved at bestille en rejse hos os, sige Martin Bisp.

Åbningsreceptioner

Foruden det nye domicil i Køge har Top Tours også lige åbnet nyt kontor i Århus.

- Vi skylder stadig vores kunder to åbningsreceptioner, men der har været mange coronarestriktioner, så vi har ventet lidt. Vi har dog tænkt os, at det skal være her i september, når nu vejret har vist sig at blive så godt, så vi satser på at få vores isbil herned på Baltic Kaj i Køge og holde reception snart. Vi har solgt havudsigt i 20 år, så nu hvor vi havde muligheden for at få et nyt kontor her på havnekajen i Køge, så skulle vi altså også have lokaler ud til vandet, siger Martin Bisp.

Nærmere dato for åbningsreceptionen er endnu ikke på plads, men vil blive annonceret, når den foreligger.