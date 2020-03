Rejsearrangør sikrer strandede i Peru overnatning

Rejsearrangøren Hans Erik Rasmussen fra Førslev lidt uden for Haslev har sørget for, at danskere i Peru kan samles på hoteller i bydelen Miraflores i Lima.

Den sjællandske rejsearrangør har kastet alt ind på at hjælpe de 288 danskere, der er strandet i Peru. Han har brugt sine kontakter til at skaffe hotelpladser i bydelen Miraflores i Lima til alle danskere, der får brug for det, når de rejser fra andre dele af Peru til Lima for at blive fløjet hjem med ét af de særfly, Udenrigsministeriet sammen med andre lande arbejder på at få lov at flyve med.