Udvalgsformand i børne- og læringsudvalget Mikkel Dam og Joakim Rex Blankschøn har krydset klinger flere gange i arbejdssammenhænge. Joakim arbejder hos BUPL, og billedet her er taget lige inden BUPL demonstrerede mod besparelser foran rådhuset i Haslev forud for et møde i netop børne- og læringsudvalget i maj sidste år. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Regnbueflaget stryger til tops

Faxe - 02. juli 2021 kl. 09:54 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Mens kritikken hagler ned over det europæiske fodboldforbund UEFA, der forbød hollandske fans at have regnbueflag i fanzoner og på stadion i Ungarn til kampen mod Tyskland forleden, så har Faxe Kommune i år valgt netop at hejse regnbueflaget i en uge i august i forbindelse med den årlige Pride.

Joakim Rex Blankschøn er manden bag initiativet, og han er glad for kommunens opbakning.

- Jeg hører jo selv til en minoritet, da jeg jo de sidste 29 år har boet sammen med min kæreste, Claus. eg slog jo også sidste år et slag for Pride-ugen, og om bl.a. kommunernes rådhuse ikke ville hejse Pride-flaget og på den måde sende signalet om, at man som kommune også står bag LGBTQ og deres ret til at leve som andre heteroseksuelle mennesker. Det er bestemt ikke let for alle, og heller ikke i Danmark. Lesbiske, homoer, bøsser bliver mobbet fordi nogle synes, at de har en mærkelig seksualitet. Så jeg er rigtig glad for, at Næstved ville være med sidste år, og at Vordingborg og Faxe vil være med i år, siger han, og tilføjer:

- På den lange bane handler det om at finde ud af, sammen, hvordan vi rummer minoriteter i kommunerne. Vi ønsker at kunne hylde mangfoldigheden og italesætte gode måder at omgås hinanden.

Joakim Rex Blankschøn erkender, at selv om signalet fra Faxe Kommune er godt, så er der stadig en kamp, der skal kæmpes. Det gør han på sin egen måde.

- Jeg er ikke sådan én der går under radaren, så jeg vil gerne italesætte vores udfordringer og tale højt, for dem, der ikke gør det. Det synes jeg, at jeg har pligt til, når jeg kan. Med flaget hejst giver kommunerne et signal om mangfoldighed og anerkender, at rettigheder ikke altid kommer af sig selv. Jeg fortæller altid, hvem jeg bor sammen med. Jeg bor sammen med Klaus, siger jeg for en god ordens skyld, for så er emnet lige som taget af bordet og kan ikke bruges imod mig. Når det er sagt, så synes jeg altid, at vi er blevet behandlet pænt. Jeg har ikke brug for at gå hånd i hånd med ham om aftenen på åben gade eller være med til priden for at synliggøre vores forhold. Jeg kan godt vise ham, at jeg elsker ham på mange andre måder, men jeg vil stadig kæmpe for vores ret til at være som vi er. Så jeg synes faktisk, at det er dejligt, at politikerne reagerer, når man råber dem op, siger han.

Pride-ugen finder sted 12.- 22. august.

Udvalgsformand: God idé og godt formål

Det er børne- og læringsudvalgsformand Mikkel Dam (LA), som i første omgang tilkendegav over for Joakim Rex Blankschøn, at han gerne ville være med til at få regnbueflaget op i flagstangen i Faxe Kommune.

- Jeg har fulgt op på Joakims forespørgsel, fordi det er en god idé og et godt formål. Det er det, fordi der er noget symbolsk i at fortælle, at alle mennesker er lige, uafhængigt af seksuel overbevisning. Det handler om, at vi har nogle basale frihedsrettigheder og værdier, og er en accept af, at vi kan være, dem vi er. Vi vil gerne støtte menneskers rettigheder, herunder minoriteters rettigheder, siger han.

Synes du, at det er nok at hejse et regnbueflag i en flagstang én uge om året for at vise støtte? Kunne man forestille sig, at kommunen, jer politikere, skulle nedskrive en egentlig politik på området, ligesom I fx. har gjort for de handicappede og rygerne?

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg ikke, at det er en god idé at nedskrive særlige rettigheder i en politik. Vi sender et signal med flaget.

Men I kunne jo sende det signal hver dag, hvis I havde en egentlig politik på området?

- Det ved jeg ikke, om jeg er enig i. Der er jo en lov. Der findes jo rettigheder, og de er bestemt af menneskerettighederne. Det jeg gerne vil forholde mig til, det er, når nogen står op hver morgen for at kæmpe for at blive accepteret, siger Mikkel Dam, og tilføjer.:

- Jeg glæder mig i øvrigt til at deltage i Priden inde i København, som jeg har gjort flere andre år.

Borgmester Ole Vive (V) synes også, at formålet var godt at støtte. Han har i sidste ende sagt god for indkøbet af i alt to regnbueflag til i alt omkring 500 kroner, og flagene skal dels op i flagstangen ved administrationsbygningen i Frederiksgade, og så skal det andet enten op på Tingvej eller i Søndergade, oplyser han.

- I de større byer bliver der holdt Pride-events, og mange større virksomheder markerer det også. I bund og grund handler det om at vise rummelighed, og det vil vi gerne vise også, siger han.