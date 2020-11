Se billedserie Hans Erik Rasmussen satte sine fødder på det sydamerikanske kontinent som 18-årig elitegymnast i 1981. Og han har søgt de store naturoplevelser lige siden, som her i Andesbjergene. Foto: Rasmussen Travel

Rasmussen Travel indtager hovedstaden

Faxe - 04. november 2020 kl. 15:43 Af Nikolaj Rasch Skou

Eventyreren Hans Erik Rasmussen fra Førslev åbner nyt kontor i hjertet af København for at komme tættere på kunder til rejser med selvudvikling.

Der var engang, hvor Inkarigets bedst bevarede by, Machu Picchu i Peru, henlå slumrende og glemt, efter at de magtfulde inkaledere forlod deres rekreationsby lige omkring år 1532, hvor den spanske erobring af landet begyndte.

Spanierne fandt aldrig frem til Machu Picchu, der ligger på en bakkekam 2.057 meter over Urubamba-dalen, og byen blev først genopdaget i 1911 af en ekspedition ledet af den britiske historiker Hiram Bingham, som skrev bestselleren »The Lost City of the Incas«.

To år senere fyldtes tidsskriftet National Geographics aprilnummer med billeder og tekst om Machu Picchu, og siden er interessen for at komme dertil ad Inkastiens smalle og stejle spor kun vokset.

- Der plejer at være adgang for 2500 besøgende om dagen. Det tal har myndighederne nu sat ned til 870, men det store for mig er, at Machu Picchu er genåbnet og KLM flyver igen til Peru, så jeg kan igen lave rejser til vores kunder fra maj frem mod efteråret 2021, som er Peru-sæsonen, siger Hans Erik Rasmussen, der er driver rejsebureauet Rasmussen Travel i Førslev Gamle Mølle.

- Udenrigsministeriet fraråder nogen tid endnu alle ikke nødvendige rejser til Sydamerika, ligesom til de europæiske lande. Peru har haft voldsomt mange coronasmittede. Det har faktisk været et af de værst ramte lande, men nu falder smittetallet igen dag for dag, fortæller Hans Erik Rasmussen.

Eventyrernes Klub

Hans første møde med Sydamerika var i 1981, da han kom til Argentina med et turnerende gymnastikhold.

Siden fulgte fem måneder på hesteryg og i kano gennem Bolivia, to måneder hos Ya­nomani-indianerne i Venezuela og en rejse med hest og lama til Amazonflodens udspring i Peru.

Hans Erik Rasmussen har også skrevet børne-, rejse- og geografibøger om Sydamerika. Og han har rejst med sin familie gennem Østeuropa i en hjemmebygget hestevogn.

Undervejs blev han i 1996 medlem af Eventyrernes Klub, og han er desuden lærer og psykoterapeut.

- Da det hele lukkede ned i marts måned, begyndte jeg at overveje, hvad jeg allerhelst vil bruge min tid på. Og det har betydet, at jeg sideløbende med at være rejsearrangør i Sydamerika, nu også arbejder med ture i Danmark og Skandinavien, der har et væsentligt indhold af personlig udvikling.

- Jeg har tidligere rejst med direktører i Peru, der skulle ud og mærke sig selv og have skrællet nogle lag af deres personlighed. Det vil jeg gerne opprioritere igen. Også i Danmark, hvor vi har steder som Nationalpark Thy og tilsvarende steder i Sverige, der egner sig til det, jeg kalder for transformerende rejser. Det kan både være gruppeture og en-til-en rejser, hvor jeg i en hel uge er sammen med et menneske, der ikke kan bruge 10 år på at gå til psykolog. Det er rejser uden for stierne, hvor du bliver banket igennem med meditation og en intens stimulation af kroppens taktile sans, fortæller eventyreren.

Nyt hovedstadskontor

Væksten i de »indre rejser« gør, at Hans Erik Rasmussen nu har etableret et nyt kontor i hjertet af København i Havnegade med udsigt til Wilders Kanal på den anden side af havnen.

- Her er jeg et par dage om ugen. Stedet er velegnet til møder med mine erhvervskunder og kontakter, og så ligger det bare et par hundrede meter fra Nyhavn, hvor Eventyrernes Klub har sin ejendom. Der kommer jeg to-tre gange om måneden for at møde ligesindede, der også har en rejsetrang som rækker langt ud over de flestes, siger Hans Erik Rasmussen.