Bliver de gamle fodboldbaner bebygget med rækkehuse, vil området sandsynligvis komme til at se sådan ud. Illustration: Faxe Kommune

Rækkehuse i stedet fodboldmål

Faxe - 17. januar 2021 kl. 17:35 Af Anders Petri Kontakt redaktionen

Hullet i midten af Kongsted står til at blive fyldt. På de gamle boldbaner klemt inde mellem Møllevej, Møllevænget og Jyderupvej bliver der nu åbnet for at blive adresse for op til 36 rækkehuse eller et mindre antal enkelthuse.

Byrådet har godkendt en lokalplan for området, der giver ejeren af det godt 16.000 m2 store areal mulighed for at bygge boliger på området.

»Lokalplanen lægger op til, at området udbygges med 36 tæt-lav boliger og én åben-lav bolig i overensstemmelse med de to grundejeres ønsker. Planen åbner dog også mulighed for, at hele eller en større del af området kan ud-bygges med åben-lav boliger,« står der i lokalplanen.

Ret beset har området været klar til boligbyggeri siden 2009, hvor det daværende byråd godkendte en lokalplan, der flyttede Kongsteds fodboldbaner til Eskildstrupvej og i den forbindelse tillod boliger på de gamle boldbaner i midten af byen.

Siden har Faxe Kommune har haft grunden til salg uden nogen har bidt på. I september indgik byggefirmaet Lundhuset ApS en aftale med Faxe Kommune om køb af grunden - forudsat en ny lokalplan for området blev godkendt.

Udover huse vil området også rumme to grønne arealer, hvor der lægges op til at etablere et regnvandsbassing.

»Inden for friarealerne kan der desuden etableres anlæg som understøtter områdets anvendelse, eksempelvis legepladser, udendørs fitness eller lignende,« står der i lokalplanen.

De nye boligområde kobles på vejnettet mellem Møllevej 31a og Møllevej 33. Hvad den vej så skal hedde, skal politikerne i teknik- og miljøudvalget tage stilling til mandag. Administrationens og ejeren foretrukne forslag er Fodboldvænget, men også Støvleparken, Støvlevænget og Træningsbanen er på bordet.