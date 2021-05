Radikal folketingskandidat genvalgt

Begge kommuneforeninger har været særdeles tilfredse med at have Line Krogh Lay som folketingskandidat for opstillingskredsen, og derfor har bestyrelserne indstillet, at Line genvælges og derfor ikke været opsøgende i forhold til at finde andre kandidater, oplyser partiet i en pressemeddelelse.

- Jeg er meget taknemmelig for at være blevet enstemmigt genvalgt som Faxekredsens folketingskandidat, så jeg kan fortsætte mit arbejde for kredsen. Det betyder meget for mig at være opstillet her i den kreds, hvor jeg bor, og med en solid base i Faxekredsen og Køgekredsen ser jeg frem til at arbejde videre for at styrke Region Sjælland. Faxekredsen har brug for stærkere repræsentation på Christiansborg, så vi kan medvirke til at sætte dagsorden, så vi kan skabe økonomisk, grøn og social bæredygtig udvikling i vores område, siger hun.