Råstofplanen vækker ikke glæde i Bjerrede

Regionsrådet vedtog mandag Region Sjællands nye råstofplan med flertallets stemmer, der består af partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Jørgen Holst.

Faxe Kommune har blandt andet skrevet i deres høringssvar, at »det ikke er tydeliggjort i miljøvurderingen, hvilken påvirkning grundvandssænkning i området vil have på den nærliggende Bagholt Mose, som

er beskyttet Natura 2000 område.«

Kommunen skriver også, at man er »bekymret for trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, der færdes langs Bjerredevej, da der er risiko for at bløde trafikanter bliver presset ud i rabatten. Faxe Kommune er endvidere bekymret for en øget risiko for bagendekollisioner ved til- og frakørsel til grusgraven.«

Kritikken besvares fra Regions Sjælland blandt andet med, at »Bjerrede Graveområde med den foreslåede udvidelse ligger i et område af regionen med ganske få råstofgrave. Derfor er der brug for graveområdet, og de råstofkvaliteter der er tilstede - også kvaliteter der umiddelbart kan synes mindre interessante«. Og »regionen er alene myndighed indenfor selve graveområdet, mens det er Faxe Kommune, der er vejmyndighed.«

I må til baglommen

Iblandt de seks kritiske høringssvar er også det fra Foreningen mod grusgrav i Bjerrede og omegn.