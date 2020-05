Camilla Meyer (i midten) mener, at det er amoralsk at modtage penge fra staten til bedre bemanding i ældreplejen for derefter at spare samme beløb væk på plejecentrene.Foto: Cecilie Hänsch

Send til din ven. X Artiklen: Puljemidler til ældre fik kniven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Puljemidler til ældre fik kniven

Faxe - 14. maj 2020 kl. 13:18 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan kan man tage imod tre millioner kroner i puljemidler fra staten til flere medarbejdere i ældreplejen, og så samtidig skære i ældreplejen med sådan cirka... ja tre millioner kroner? Det var et af de spørgsmål, der blev rejst, da der tirsdag var møde i byrådet.

Det er efterhånden slået fast med syvtommersøm, at økonomien i Faxe Kommune halter. Budgettet viser et forventet merforbrug på omkring 40 millioner, og derfor skulle der forud for tirsdagens byrådsmøde findes besparelser.

De besparelser blev vedtaget af flertalsgruppen, trods protester fra Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, men særligt en sag blev der protesteret lidt mere mod, end de andre.

En af besparelserne lød nemlig på »Reducering i plejecentres ordinære budget, samtidig med en tildeling af puljemidler til bedre bemanding -3,1 mio.kr.« og det fik Camilla Meyer til at tage ordet, da det skulle vedtages, at om man ville tage imod de 3,1 millioner fra den statslige pulje.

- Der står i vejledningen fra ministeriet, at midlerne fra puljen skal anvendes til et løft af ældreområdet, og til bedre bemanding. Vi skal hvert år bekræfte at vi modtager tilskuddet, og derudover skal vi indsende et revisorgodkendt regnskab for den faktiske udmøntning af midlerne. Kravene til regnskabet er dog blødt op ligesom kravene i forhold til værdighedsmidlerne, så der er ikke krav om bagudrettede faglige rapporteringer, hvor vi skal skrive, hvad vi konkret bruger dem til, men det forventes naturligvis, at vi bruger dem på bedre bemanding, som er meningen med puljen, lød det fra Camilla Meyer, da hun tog sagen op.

Ligger vel i overskriften

Henrik Friis fra SF var absolut heller ikke imponeret over planerne om at spare det beløb væk, man netop har fået af staten til at ansætte flere medarbejdere.

- Da vi oprindeligt sagde ja til den puljeansøgning, der sagde vi ja til at sikre, at de midler, vi brugte, lå ud over kommunens allerede vedtagede budget - det ligger vel også i overskriften. Jeg synes for det første, vi bør bede vores juridiske afdeling om at sikre, at vi ikke får puljemidler på et ulovligt grundlag, men uanset hvad, så synes jeg ikke, at jeg moralsk kan tage imod penge med den ene hånd og fyre medarbejdere med den anden hånd. For det er jo det, det handler om. Bevillingen er kommet og folkene er ansat, så nu bliver penge, der skal gå til bedre bemanding til ti færre folk på gulvet, sagde Henrik Friis til mødet.

I kontakt med ministeriet

Der er dog endnu ikke klarhed over, hvorvidt besparelsen vil føre til reelle fyringer, og ifølge Camilla Meyer er det nok ikke decideret ulovligt at bruge puljemidlerne til en besparelse. Hun mener dog stadig ikke, man kan være det bekendt.

- Jeg har været i kontakt med ministeriet, og jeg får også oplyst at det ikke er et krav, at midlerne skal ligge ud over kommunens budget på ældreområdet, så det er ikke ulovligt, men i min optik er fuldstændig uomtvisteligt, at det er amoralsk at sige ét i oktober, tage imod pengene i februar og så gøre noget helt andet i maj. Jeg forstår virkelig godt, hvis der er nogle medarbejdere ude på plejecentrene og medlemmer hos FOA, der synes, det er en fuldstændig urimelig udmøntning af de her puljemidler, hvor medarbejderne har fået stillet noget i udsigt, der skulle gavne deres område og arbejdsvilkår og den pleje, som de rigtig gerne vil give de ældre svage via en bedre bemanding, og at vi så 100 procent æder pengene hver og en. Så jeg synes på ingen måde, vi lever op til det formål, som puljen er sat til, og jeg undrer mig da over, at flertalsgruppen kan støtte den form for udmøntning af midlerne, sagde hun.

Marianne Ørgaard tog kort ordet for at spørge, hvorfor Camilla Meyer ikke havde sagt noget om sagen allerede til økonomiudvalgets møde, men ellers var der stille fra flertalsgruppen til mødet.

Avisen har dog efterfølgende fået fat i Dorthe Adelsbech (V), der ligesom Camilla Meyer og Henrik Friis sidder i senior- og sundhedsudvalget, og hun

- Vi har valgt den her pulje, fordi vi vurderet, at det var det, der ville gøre mindst ondt. Puljen udløber i 2020, så i princippet lader man den forsvinde et år tidligere end beregnet, og så håber vi på, at udligningsreformen giver os mulighed for at finde nogle penge til området igen, siger Dorthe Adelsbech.

Hun forstår godt, hvis medarbejderne på plejecentrene er trætte af situationen, men hun peger på, at besparelsen var det mindste af flere onder.

- Vi kunne også ave valgt en rammebesparelse hvor vi tog to minutter fra hver time i den visiterede tid, men vi vurderede, at det her ville være bedre. Man skal også huske på, at vi blev opmærksomme på den her situation, efter vi fik puljemidlerne, og medarbejderne vil nok hellere have, at vi laver besparelsen, end at vi ansætter nogle nye medarbejdere og afskediger nogle af de nuværende, siger Dorthe Adelsbech.