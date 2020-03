Provst Erhard Schulte Westenberg håber på, at folk vil udvise forståelse for at kirkerne vil begrænse antallet af fremmødte til bryllupper og begravelser. Foto: Henrik Fisker

Provst: Vi skal bryde smittekæden

Faxe - 21. marts 2020 kl. 09:06 Af Nadia Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Provst Erhard Schulte Westenberg håber på forståelse, i en tid hvor der er begrænsning på antallet af deltagere i kirken til blandt andet begravelser.

Bisættelser og begravelser kan ikke foregå som de plejer. Kirkens størrelse og indretning er afgørende for, hvor mange mennesker der kan være i kirken, har myndighederne besluttet.

Provsten i Tryggevælde Provsti, som dækker dele af Stevns og Faxe Kommune, Erhard Schulte Westenberg, forklarer:

- Der skal være minimum fire kvadratmeter per person i kirkeskibet. Uanset kirkens størrelse vil 100 mennesker være det maksimale. Vi opfordrer til, at det er det mindst mulige antal pårørende, der er med til bisættelser og begravelser.

I mange af områdets kirker, vil det derfor dog naturligt være noget færre, der kan deltage.

- I Terslev Kirke er det derfor maksimalt 16 personer, der kan være med, forklarer han.

Til spørgsmålet om hvorvidt han mener, at det bliver aktuelt for mange bisættelser eller begravelser at begrænse antallet af pårørende, svarer han:

- Det er meget forskelligt fra menneske til menneske. En gammel dame på 92 år, har jo ikke så mange pårørende tilbage, men ved et yngre menneske, vil der naturligt være flere, der har et ønske om at deltage. Vi håber, at vi kan få de pårørende til at forstå dette. Og tilbyder, når tingene har normaliseret sig, at de kan holde en mindehøjtidelighed for alle de pårørende.

Man kan ikke få lov til at holde bisættelsen i en større kirke?

- Vi vil helst undgå en shopping-tendens, og vi kan ikke koncentrere det til de store kirker. Man skal have en tilknytning til kirken, siger han.

Og understreger, at han godt forstår, at de pårørende synes det er svært.

- Vi er selvfølgelig rigtig kede af det. Det er imod kirkens natur, at skulle udelukke nogen. Kirken er jo et fællesskab. Det er surrealistisk, at man skal sidde med to meters afstand mellem hinanden, og man ikke må holde hinanden i hånden. Men vi er nødt til at tage dette her alvorligt og bryde smittekæden.

Dåb og bryllupper kan også afholdes såfremt man ikke kan udskyde det, men under myndighedernes begrænsninger på ti personer, forklarer han og uddyber:

- Hvis man absolut gerne vil afholde et bryllup eller dåb, så er det med begrænsning af de 10 personer, det inkluderer også kirkens personale, som der vil være tre-fire stykker af.

De kommende konfirmander må til gengæld vente med at blive konfirmeret.

- De fleste præster har fundet erstatningsdatoer for konfirmationerne. Undervisningen er afsluttet for de fleste konfirmander. Jeg har selv kun måtte aflyse en gang.

Generelt prøver kirken at holde kontakt til borgerne, men Erhard Schulte Westenberg opfordrer til, at man også selv tager kontakt til sin præst.

- Kirken er afskåret fra at tage fysisk kontakt. Normalt under krisesituationer holder vi andagt og gudstjenester i kirken. Her ville du normalt kunne tænde et lys, alle de ting er vi afskåret fra. Vi må bruge nye veje til at skabe mening.

Og fortæller, at mange af de faste kirkegængere er fra en tid uden digitale kontaktformer.

- De faste kirkegænger bruger ikke nødvendigvis sociale medier eller internet. Dem prøver vi at holde kontakt med via telefonsamtaler og telefonkæder. Man kan godt bede en bøn , synge en salme og give noget trøst og vejledning i telefonen, når nu det er en betingelse, at man er udelukket fra fysisk kontakt .Jeg opfordrer til at man selv skaber kontakt til kirken, ved at ringe eller skrive, slutter han.