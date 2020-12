Provst: Bliv hjemme, hvis du er bange for smitte

Det bliver i høj grad op til kirkerne selv, om de gør brug af mulighederne for corona-forebyggelse, Kirkeministeriet sent mandag aften præsenterede. Det fortæller provst i Tryggevælde Provsti, Erhard S. Westenberg.

- Nogle steder har man valgt at sløjfe nogle gudstjenester, så man ikke har helt så mange, som man havde planlagt. Hvis kirkerne mener, at noget nødvendigt med ekstra tiltag, så er de meget velkomne til at tage dem, siger han. Tirsdag formiddag holdt han et skypemøde med alle præster i provstiet for at sætte dem ind i de nye corona-retningslinjer for folkekirken.