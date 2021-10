Se billedserie Lørdag blev det nye stitunnelanlæg under jernbanen ved Møllevej i Karise officielt indviet. Foto: Kim Rasmussen

Projektet har været årtier undervejs: Nu kan man endelig kan man færdes sikkert

Faxe - 24. oktober 2021 kl. 13:13 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Faxe

Karise: Da byrådet tilbage i juni 2018 vedtog at man ville lave en tunnel under jernbanen i Karise og et tilsluttende stianlæg til Græsvej, så valgte man den dyre, men også den eneste af tre mulige modeller, der var handicapvenlig.

- Stitunnelen sikrer bedre adgang til skole og idrætsfaciliteter samt niveaufri adgang til et område, hvor tilflytningen er stor, ikke mindst på grund af Permatopia. Vi sikrer en skolevej uden de store farer. Selv om det projekt, vi har valgt at arbejde videre med overskrider budgettet med 40-50 procent, så mener vi, at stitunnelen skal kunne bruges af handicappede. Derfor arbejder vi videre med løsningen til 6,3 millioner kroner, hvor der laves normale ramper til cyklister og kørestolsbrugere, og de ekstra penge må vi finde i løbet af budgetforhandlingerne, sagde Eli Jacobi Nielsen (DF), formand for teknik- og miljøudvalget på byrådsmødet dengang.

De ekstra penge blev fundet på budgettet. Flere måtte til i årenes løb, og slutregningen løb op i over 10 millioner kroner. Men lørdag var det nye sti- og tunnelanlæg endelig klar til officiel indvielse.

- Desværre er projektet blevet fordyret, to gange, så det har kostet over 10 millioner kroner alt i alt. I første omgang opjusterede vores rådgiver prisen til et overslag på otte millioner kroner, men entreprenørernes bud, da opgaven var i udbud, lå altså højere endnu, forklarer Eli Jacobi Nielsen (DF), formand for teknik- og miljøudvalget i Faxe Kommune.

Lørdag holdt han indvielsestalen foran det nye anlæg og klippede den berømte snor. Det var lidt snyd, for stitunnelanlægget har faktisk været i brug siden i sommer.

- Der blev lavet afleveringsforretning med entreprenøren i juli, og så har der været lidt lang leveringstid på blandt andet bommene, men arbejdet er udført og afleveret til tiden. -Der ikke lavet tællinger på det, men indtrykket er, at tunnellen bliver benyttet i meget høj grad, konkluderer Eli Jacobi Nielsen.

Projektet er langt fra en ny idé. Planerne startede faktisk allerede tilbage i 70'erne og 80'erne, fortæller han.

- Ret skal være ret. Det var i sin tid Svend Aage Hansen (tidligere byrådsmedlem red.) der gjorde mig opmærksom på disse planer, som han havde været med til at lave. I lokalplanen for området ved skolen blev der allerede dengang taget udgangspunkt i, at der kunne komme en tunnel, fortæller Eli Jacobi Nielsen.

Hvorfor er den så først blevet til noget nu?

- Ja, det er længe, den har været undervejs. Tanken gik i dvale i en periode, men da jeg blev gjort opmærksom på den, bragte jeg selv projektet på banen i 2018, hvor det også kom på budgettet. Og hvis der kommer planer om eventuelt at centralisere idrætsfaciliteterne ude omkring hallen, så er de også fremtidssikret med passagen derud til, siger Eli Jacobi Nielsen, og tilføjer:

- Sti og tunnel er simpelthen et spørgsmål om trafiksikkerhed. Her er rigtig mange unge og bløde trafikanter, der færdes i Skolegade, der er busser, som svinger ind til stationen, og biler, der drejer ind til parkeringspladsen ved supermarkedet på hjørnet. Vi har allerede denne type passage i den nordlige ende af byen, og i en by af vores størrelse, så er det også godt at have en i den sydlige ende. Det er dét, vi har fået nu.

Kopi i Haslev?

Der er sådan set samme trafiksikkerhedsmæssige problem i Haslev, hvor både passagerer og forbipasserende skal krydse skinnerne på banen.

Nu har Karise fået lavet sin løsning. Var det så ikke bare med at kopiere den til Haslev?

- Jo, når vi får en løsning i Haslev også, så bliver det også med ramper, så man ikke er afhængig af for eksempel elevatortårne, siger Eli Jacobi Nielsen.

John Birkegård, seniorkonsulent i Faxe Kommune, forklarer, at løsningen i Haslev er lidt mere kompliceret at lave, end den der nu er lavet i Karise.

- Jeg har taget mig af at få projektet her bygget i Karise, så ja, jeg er ret godt inde i det. Hvis vi skal gøre noget lignende i Haslev, så bliver det mere kompliceret. Fodgængertunnellen kan blive nogenlunde det sammen, men i Karise er der kun ét jernbanespor. I Haslev er der flere. Og så er det i det hele taget meget kompliceret at krydse en jernbane. En tunnel er et ingeniørprojekt, men det er et kapitel for sig selv at skulle passere en jernbane samtidig. Der ligger oveni en stor del dokumentation, der skal være i orden, så det er en kompliceret affære, siger han.

Løsningen er på vej

I regeringens såkaldte Infrastrukturplan 2035, som blev offentliggjort 28. juni i år, var der et særligt afsnit om "forbedring af sikkerhed og tilgængelighed i udvalgte perronovergange"

Her stod der, at der afsættes en pulje på 150 millioner kroner til at forbedre sikkerheden og tilgængelighed i udvalgte perronovergange, herunder bydelsforbindelserne i Haslev, og at Banedanmark med puljen vil igangsætte undersøgelser af de mulige løsninger for hver station - med inddragelse af de berørte kommuner og på den baggrund udarbejde konkrete forslag til udmøntning.

Nu har tunnelen i Karise undervejs siden 80'erne, siger du. Hvor længe skal de vente i Haslev på deres?

- Jeg har desværre ikke en dato på løsningen i Haslev, men jeg ved, at Banedanmark er obs på det, så det er mit indtryk, at den kommer indenfor en overskuelig årrække. Jeg kan sige så meget, at vi har gået meget positive signaler fra både Banedanmark og transportministeriet, lyder svaret fra udvalgsformanden.