Se billedserie 10. april 2018 slukkede brandvæsenet en påsat brand i de offentlige toiletter bag Torvet i Haslev, som er bygget sammen med TandproTetikerens lokaler, hvorfor indehaveren har forsøgt at købe den aflåste toilet bygning. Foto: Morten Chas Overgaard

Prisen på en tom toiletbygning forhindrer udvidelse

Faxe - 16. juni 2019 kl. 11:44 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På det seneste byrådsmøde afslog Faxe Byråd et købstilbud på 50.000 kroner for det 19 kvadratmeter store tidligere offentlige toilet på Torvet 23 i Haslev

Tilbuddet kom fra indehaveren af TandproteTikeren i Haslev, Søren Peter Winther Hansen, der har behov for at udvide sin forretning, men da byrådet vil have 200.000 kroner for det lukkede toilet, så blev der ikke nogen handel.

Buddet på de 50.000 kroner »var langt under den udbudte pris, som var baseret på et skøn over markedsprisen for en tilsvarende forretning i området«, står der i byrådets beslutning.

- Det ærgrer mig naturligvis, at vi ikke får muligheden for at styrke den positive udvikling vores klinik i Haslev befinder sig i, da det desværre vil begrænse vores muligheder for blandt andet, at ansætte yderligere personale. Jeg tænker, at det er i kommunes interesse at få de tomme kvadratmeter i brug og styrke det lokale erhvervsliv, der er i vækst og som betaler ejendomsskat, siger Søren Peter Winther Hansen, der også driver TandProtetikeren i Køge og Ringsted.

- Selvfølgelig skal toiletbygningen koste noget, men ikke så meget. Jeg mener, at kommunen har forregnet sig lidt, da der er tale om et meget nedslidt lokale, som har behov for en gennemgribende istandsættelse, før det er egnet til erhvervsmæssig brug. Jeg bliver derfor nødt til at investere betydelige summer før lokalet er på samme niveau som ejendommens øvrige butikskvadratmeter, siger Søren Peter Winther Hansen.

Byrådet afslog på samme møde - også på grund af prisen - et købstilbud på posthuset i Haslev og på den tidligere sportsplads i Kongsted, hvor der vil kunne bygges boliger.

- Mange af de her handler kører i forvaltningens regi, før vi politisk bliver præsenteret for det. Søren Peter Winther Hansen kan sagtens have en pointe i, at den pris, vi forlanger, er så høj, at lokalet ikke bliver solgt. Jeg vil derfor anbefale ham at tage kontakt til Faxe Kommune igen, siger økonomiudvalgsmedlem René Tuekær fra Borgerlisten.