Pres på vandet: Forbrugerne har lyttet og skruede ned for forbruget

Om det er »vandhundene« i de private pools eller måske have- og blomsterpasserne, der har haft vandlangerne på fuld udblæsning i Rønnede-området må stå hen i det uvisse. Men det unormalt store forbrug af vand fra Rønnede Vandværk, som man kunne konstatere i sidste uge, er nu opbremset. Det er sket i kølvandet på, at vandværket gik på de sociale medier og sendte en appel til sine forbrugere om at skrue ned for vandet .

Faxe - 03. august 2021 kl. 11:03 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Forbruget af vand fra Rønnede Vandværk har nu normaliseret sig igen. Det sker, efter at vandværket i sidste uge appellerede til, at forbrugerne udviste mådehold.

Unormalt højt vandforbrug hos Rønnede Vandværks cirka 1200 andelshavere fik i sidste uge værket til at gå ud på sociale medier og måtte bede dem om at begrænse brugen af vand. Hvis ikke forbruget blev mindre, så kunne værket være nødsaget til at udstede et vandingsforbud, forklarede man.

Søndag formiddag kunne vandværket meddele, at vandforbruget igen var normaliseret.

- Det skal vi takke forbrugerne for. Det er skønt, når andelshaverne selv gør noget, når vi beder om deres hjælp. Om det er fordi, de ikke har vandet deres haver i lige så høj grad som tidligere, eller om det er fordi de ikke har fyldt poolen igen, kan vi selvfølgelig ikke vide, men forbruget er igen normaliseret, konstaterer Erwin Thorius, der er ansvarlig for Rønnede Vandværks it og måleraflæsning.

Måtte gøre noget Pumperne havde i den forgangne uge kørt på højtryk i vandværket for at kunne følge med efterspørgslen, og derfor var appellen til forbrugerne om øjeblikkeligt at nedsætte deres forbrug var nødvendig.

- Vi var ikke nået maksimumbelastningen endnu, men vi var nået til et punkt, hvor vi blev nødt til at gøre noget. Selv om vi ville have fået et skybrud, så ville vi ikke få vandstigningerne før meget senere, når vandet var sunket ned i jorden og til vores boringer. Når vi ikke havde konstateret et brud på ledningen, så var henvendelsen til forbrugerne sidste udvej for at få bremset forbruget, forklarer Erwin Thorius.

Tjek toilettet Han vil gerne benytte lejligheden til at komme med et godt tip til forbrugerne, hvis de skulle støde på et unormalt højt vandforbrug hjemme på matriklen:

- Kig på toilettet. Er der rim på kummen, så er det fordi, vandet løber igennem og så er der en utæthed. Vi aflæser målerne fire gange årligt hos vores forbrugere, og sidste gang vi afmålte var der syv-otte steder, hvor der skulle nye pakninger. Det er en forholdsvis nem manøvre at løfte toppen af toilettet, stikke fingrene ned og gnide kalken af, men det kan koste dyrt på vandforbruget, hvis toilettet står og løber hele tiden, forklarer Erwin Thorius.