Præst om coronakrisen: - Vi taber kontrollen, og det er svært

Faxe - 24. marts 2020 kl. 07:43 Af Nadia Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frygt ikke. Det foreslår præst Ole Bjerglund Thomsen, at jeg kalder titlen på denne artikel, da jeg interviewer ham. Anledningen til vores snak er det paradoksale i, at den fysiske kirke er lukket ned, i en krisesituation, hvor kirken normalt ville bruge sit fysiske rum til at tilbyde trøst og fællesskab.

Kirken har prøvet det før Han forklarer, at krisen og dens konsekvenser opleves som noget helt enestående for os mennesker i det 21. århundrede.

- Det er grunduhyggeligt, det er begrænsende, og det er isolerende. Men historisk set er det ikke er nyt for kirkerne. Kirkerne har stået her gennem århundreder, de har jo oplevet at være en del af historien. Kirkerne var der også i de perioder hvor mennesker gennem tiden døde af forskellige epidemier. Kirken har været vant til at være den, der var til stede som samlingspunkt mellem mennesker med ord til trøst og til håb.

Hvad er kirkens rolle nu, når man nu ikke kan møde op?

- Kirken er der, men den er jo lukket i et vist omfang, fordi vi heller ikke må have de aktiviteter som vi plejer at have. Begravelser og bisættelser er vi nødt til at gå videre med, forklarer Ole Bjerglund Thomsen, mens han fortæller, at man er velkommen til at tage kontakt til præsterne hvis man har noget på hjerte. Det kan man gøre ved at ringe eller skrive.

Skaber rum for refleksion Ole Bjerglund Thomsen understreger, at situationen er alvorlig, men han peger på, at tiden hjemme kan skabe noget refleksion i vores liv.

- Alt det her er ulykkeligt på mange måder, men det prikker jo til vores forståelse af verden og os selv. Det der med at vi ikke selv har kontrol over tingene længere. Det virker provokerende på os, fordi vi er så vant til, at vi kan planlægge os ud af alt. Denne krise tydeliggør en sandhed, som kristendommen kendte i forvejen, nemlig at vi mennesker ikke selv er herre over livet og over fremtiden. Samtidig kan nedlukningen, hvor vi ikke kan alt det, vi plejer, skabe rum for refleksion over, hvad der er vigtigt i vores liv, forklarer han og uddyber:

- Til dagligt har vi meget travlt, og vi synes at alt er vigtigt. Nu er der en helt del af det, vi gør til daglig, der skæres væk og vi lever stadigvæk. Når jeg møder mennesker i krise, eller ved livets afslutning er der mange der ønsker, at de havde brugt mere tid på det nære og deres nærmeste. Den samme erkendelse kan vi måske gøre os under denne nedlukning.

Stilheden er uvant Ole Bjerglund Thomsen mener, at stilheden vil være hård for mange.

- For mange af os er de her dage meget mere stille. Vi ved ikke, hvad vi skal stille op med stilheden, så skynder vi os at tænde en radio, eller finde noget vi kan streame. Stilheden i nedlukningen kan vi bruge som en anledning, til at mærke hvad sker der, når vi ikke bedøver os selv med larm.

Og præciserer, at man i den kristne tradition har været vant til at skabe en ramme for eftertanke blandt andet gennem bønnen og kirkemusikken.. Et abonnement på den kristne tro behøver man dog heller ikke have.

- Selvom man ikke ser sig selv som en del af den kristne tro eller nogen anden religion, så kan vi alle sammen drage nytte af at øve os i at være i stilhed og være mere lydhøre. Mærke efter hvad der banker på, når vi ikke tager så mange indtryk ind.

Vi hjælper hinanden Aktiviteter og væresteder som eksempelvis Café Paraplyen her i Haslev er for tiden lukket. Præsten foreslår derfor, at vi allesammen er opmærksomme på dem, der nu sidder derhjemme alene.

- I forvejen er der mange mennesker i vores samfund, der er ensomme. Nu kan de være dobbelt ensomme. Det kan for os andre give anledning til eftertanke. Hvad kan vi gøre for at afhjælpe ensomheden, for dem der sidder alene? Vi kan ringe, sende en sms. Vi kan ikke fjerne ensomheden, men vi kan bryde den et øjeblik, siger han og uddyber:

- De mange opslag på Facebook og andre medier, hvor folk tilbyder hinanden hjælp, og hvor der tages initiativer til at bryde ensomheden, er tegn på, at folk gerne være noget for hinanden i denne tid. Det er smukt og stærkt at se, hvordan krisen giver mennesker trang til at udvise omsorg og næstekærlighed, forklarer han.